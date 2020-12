Ataques online crescem em 2020 com 360 mil vírus disparados por dia

Unsplash Ataques hacker crescem em 2020

Cerca de 360 mil novos arquivos maliciososo foram lançados por dia ao longo de 2020, de acordo com relatório da empresa de cibersegurança Kaspersky. O número é 5,2% mais alto que o registrado em 2019.

O principal “vírus” espalhado pelos hackers foram os trojans , disseminados 60% mais neste ano quando em comparação com o ano passado. Nesse tipo de golpe, os cibercriminosos podem roubar dados ou espionar as vítimas.

A maior parte dos arquivos maliciosos (89%) foi distribuída no sistema operacional Windows , enquanto as ameaças relacionadas ao Android caíram quase 14%. De acordo com a Kaspersky, isso provavelmente se deve a uma mudança de foco dos cibercriminosos em um ano no qual o home office e a educação à distância ganharam espaço, tornando os computadores mais vulneráveis.

“Ao longo do último ano, nossos sistemas de detecção descobriram muito mais novos objetos maliciosos do que em 2019. Devido à pandemia, usuários do mundo inteiro foram forçados a passar mais tempo em seus dispositivos e online. É difícil saber se os atacantes estiveram mais ativos ou se nossas soluções detectaram mais arquivos maliciosos, simplesmente, porque a atividade foi maior. Pode ser uma associação dos dois fatores”, afirma Denis Staforkin, especialista em segurança da Kaspersky.

Como se proteger

Apesar de existirem diversos tipos de sistemas maliciosos , algumas dicas valem para quase todos os golpes . Confira abaixo as orientações dos especialistas da Kaspersky para se proteger: