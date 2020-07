Ataque no Twitter atinge Apple, Uber, Bill Gates e rouba US$ 100 mil

Reprodução Xiaomi planeja celular com carregador de 120W





Nas últimas semanas, surgiram na internet informações de que a Xiaomi está trabalhando em dois novos smartphones , o Cezanne e o Gauguin. Estes, porém, podem não ser os próximos lançamentos da empresa. Isso porque um celular com número de modelo M2007J1SC foi certificado pela gigante chinesa. Com o registro, algumas características do smartphone podem ter sido reveladas.





Segundo o portal XDA-Developers , o modelo denominado “Cas” terá seu destaque no carregador rápido de 120W. A própria Xiaomi afirmou no ano passado que possuía uma tecnologia de carregamento turbo de 100W capaz de carregar uma bateria em 4.000 mAh em apenas 17 minutos. Na época, a empresa afirmou que algumas limitações tecnológicas impediam a comercialização do acessório, mas que agora podem ter sido resolvidas.

Analisando o código do MUIU 12 , sistema operacional da empresa chinesa, o “Cas” será equipado com um chipset Qualcomm Snapdragon 865 , podendo ser a variante SoC ou Plus. Além disso, foi indicado que o telefone deve ter uma câmera principal de 48 MP. O conjunto, que provavelmente terá pelo menos três sensores, ainda vai contar com uma câmera grande angular e uma com zoom óptico poderoso, já que deve contar com um modo chamado “Superlua”.

Por enquanto, não há indicações de que o modelo seja lançado fora do mercado chinês, tampouco o seu nome oficial. Apesar disso, é possível que o “Cas” seja lançado já em agosto. O portal Digital Chat Station afirmou recentemente que a Xiaomi lançaria um smartphone com carregamento rápido de 100W no mesmo mês.