Ataque iraniano contra base militar norte-americana deixou 80 mortos, diz TV

arrow-options Reprodução/Twitter Segundo TV estatal, foguete foi disparado como forma de retaliação

O ataque contra base militar norte-americana no Iraque ocorrido na noite desta terça-feira (7) deixou 80 mortos, de acordo com a TV estatal iraniana. O Irã assumiu a autoria do atentado e afirmou que a operação lançou dezenas de foguetes em vingança contra o assassinato do general Qasem Soleimani pelos Estados Unidos.

Leia também: Avião cai pouco após decolar no Irã; 176 pessoas morrem

A TV estatal do Irã afirmou que os mísseis mataram 80 norte-americanos e citou uma “fonte informada” dentro da Guarda Revolucionária. Os Estados Unidos ainda não confirmaram o número de vítimas.

O presidente Donald Trump, não deixou transparecer preocupação pela represália dos iranianos e afirmou que fará um pronunciamento nesta quarta-feira (7). “Está tudo bem! Mísseis lançados do Irã contra duas bases militares localizadas no Iraque. Avaliação das vítimas e mortes ocorrendo agora. Até o momento, tudo bem! Temos, de longe, as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo”, escreveu em sua conta do Twitter.

Já o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, classificou os bombardeios ordenados por ele como “um tapa na cara” dos Estados Unidos e falou de uma necessidade urgente de expulsar o país da região.