Ataque hacker internacional atinge governo dos Estados Unidos

Reprodução Casa Branca

O governo dos Estados Unidos foi alvo de um ataque hacker “internacional” neste fim de semana, informou Washington nesse domingo (13) após matéria publicada pelo jornal “The New York Times”.

Segundo dados de especialistas, foram roubadas informações do Departamento do Tesouro e do Comércio bem como da Administração Nacional de Telecomunicações e os criminosos conseguiram acesso livre aos e-mails dos funcionários federais.

Em coletiva, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Ullyot, destacou que medidas estão sendo tomadas para “identificar” os autores da ação criminosa, considerada a mais grave dos últimos cinco anos.

Já o “NYT” ressaltou que hackers russos são os principais suspeitos de realizarem a ação criminosa, considerada como “uma das mais sofisticadas” já vistas no país. O ataque ocorreu cerca de uma semana depois da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) alertar que hackers russos, patrocinados por Moscou, estavam tentando invadir algumas falhas descobertas recentemente, especialmente, em um sistema amplamente usado por funcionários federais.

Em sua coletiva diária, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, rechaçou que os russos estejam por trás da ação e que “mais uma vez” o país é acusado sem provas. “Se os norte-americanos não fizeram nada de propósito nesses meses, provavelmente, não deveriam se apressar em acusar de maneira infundada os russos sobre tudo que acontece lá”, disse o representante ressaltando que a falha no sistema era publicamente conhecida no mundo.