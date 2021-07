Ataque de tubarão: Vítima entrou no mar apenas para retirar areia do corpo

Foto: Reprodução/WhatsApp Homem atacado por tubarão foi socorrido na praia de Piedade em Recife

Um homem morreu após ser atacado por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na tarde deste sábado . Marcelo Rocha Santos, de 51 anos, chegou a ser levado para o Hospital da Restauração (HR), no centro de Recife, mas não resistiu. O capitão do Corpo de Bombeiro Joel Fernandes, que participou da ação, disse ao Jornal do Commercio, que a vítima jogava futebol, quando resolveu entrar no mar para retirar a areia do corpo. Ele chegou a gritar que estava sendo atacado pelo animal.

– Eles estavam em uma confraternização, jogando futebol, e depois ele, sozinho entrou [no mar] para tirar a areia do corpo e ficou com a água abaixo da linha da cintura, não estava no fundo. Quando foi mordido, ele mesmo gritou informando que estava sofrendo um ataque de tubarão. Foi quando os salva-vidas do posto 10 desceram, o retiram da água e fizeram o primeiro atendimento – relatou.

A vítima teve a mão direita amputada e um ferimento profundo na coxa causados pelo animal.

– Como o tubarão pegou na parte posterior da coxa, foi feita a contenção da hemorragia com atadura e gaze. Ele foi retirado do mar e entregue no HR com vida. Saiu da praia com saturação 88, mas chegou lá (no HR) com saturação 75 e não resistiu – contou o capitão sobre o salvamento.

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento, já foram registrados 62 ataques de tubarão nas praias de Pernambuco desde 1992. Em 25 casos, os banhistas morreram.