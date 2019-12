Ataque de Maduro contra Bolsonaro é ‘cortina de fumaça’ para crise na Venezuela

Reprodução Jovem desaparecido há mais de dois anos foi encontrado em Recklinghausen, na Alemanha.

A polícia alemã encontrou na última sexta-feira, dentro de um armário, um garoto de 15 anos que estava desaparecido desde 2017. O adolescente foi encontrado durante batida realizada em Recklinghausen, na casa de um homem, de 44 anos, investigado por posse de pornografia infantil.

Os policias buscavam fotos de abuso infantil quando encontraram o garoto dentro do armário. Segundo a Polícia, evidências apontam que o jovem desaparecido estava na casa há muito tempo. Apesar disso, ainda há duvida se ele era mantido no local contra a sua vontade.

A mãe do menino deu uma entrevista ao jornal alemão Bild, após reencontrá-lo, e afirmou que não reconheceu o filho, além de dizer que ele vestia as mesmas roupas do dia em que desapareceu.

O adolescente foi levado para uma clínica, onde passa por avaliação psicológica, enquanto o homem foi preso após a apreensão de arquivos digitais. Um homem mais velho, de 77 anos, também morava no apartamento, mas foi interrogado e liberado em seguida.

O caso

O desaparecimento do menor ocorreu no verão de 2017, em Recklinghausen. Na época, ele tinha 13 anos e morava em um abrigo no subúrbio da cidade. A ausência foi percebida por assistentes sociais, que entraram em contato com a polícia e mobilizaram a mídia para tentar encontrar o menino.