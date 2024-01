Ataque a tiros deixa suspeito e duas pessoas mortas em hotel dos EUA

Reprodução / CBS News Ataque a tiros deixa mortos em hotel dos Estados Unidos

Um ataque a tiros em um hotel no Minnesota, nos Estados Unidos, deixou ao menos dois mortos na noite dessa segunda-feira (8). Após o atentado, o atirador também foi encontrado morto, informou a imprensa norte-americana.

A polícia recebeu, de acordo com as autoridades, uma denúncia de que uma funcionária do estabelecimento, que fica na cidade de Cloquet, havia sido agredida. Quando chegaram ao local, uma mulher de 22 anos foi encontrada baleada.

A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois, no estacionamento do hotel, os agentes encontraram um homem de 35 anos morto dentro de um carro. Isso fez com que as autoridades emitissem um alerta para que os moradores da cidade procurassem abrigo e ficassem em casa, informou a rede de TV CBS .

Pouco depois, o atirador também foi encontrado morto do lado de fora do hotel, também atingido por arma de fogo.

As causas do ataque a tiros ainda estão sendo investigadas. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

O xerife do condado de St. Louis, Wade Rauche, afirmou à rede de TV ainda não saber o que causou o tiroteio.

Fonte: Internacional