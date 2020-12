O atacante Magno é o novo reforço do Náutico para a sequência da temporada. O jogador de 27 anos estava no Cascavel e ficará no Timbu até o final da Série B.

Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador se apresentou à torcida. Se definiu como atleta de beirada de campo e com muita força física.

“Sou um jogador de lado de campo. Sou rápido e com um poder ofensivo bom. Tenho muita força e uma finalização boa também”, explica.

Além do Cascavel, Magno já atuou por equipes como Paysandu, Londrina, Remo e Leixões (Portugal).

“É uma satisfação imensa. Feliz em poder estar tendo esta oportunidade de jogar pelo Náutico. Um clube de massa, de camisa e de expressão no país. Espero chegar e poder ajudar o clube da melhor maneira possível”, completa.

O executivo de futebol Fernando Leite comentou a contratação. Magno é um velho conhecido do dirigente, tendo trabalhado com ele justamente no Cascavel, seu último clube.

“Já trabalhei com Magno no Paysandu por dois anos e em 2019 no Cascavel. Tem muita força em jogar pelos lados. Faz muito bem a parte ofensiva e defensiva. Sabendo da qualidade que ele tem e da experiência da Série B, a comissão técnica analisou e viu que encaixa em nosso perfil de jogo”, analisa.