FreePik Astrologia pode ser ferramenta para cuidado da saúde mental

Quem já fez um curso de astrologia ou consome conteúdos sobre o assunto sabe que esse estudo milenar pode ser bem mais profundo do que se imagina. Muito além das características dos signos do zodíaco, a astrologia também pode ajudar a obter informações específicas sobre diferentes aspectos da vida, como relacionamentos, trabalho e, inclusive, a saúde mental, assunto bastante falado nos últimos anos.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil assumiu o ranking da ansiedade, com 18,6 milhões de pessoas com o transtorno no país. Conforme explica o órgão, os números são um reflexo do período pandêmico que ocasionou um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão.

Embora a astrologia não possa ajudar a curar e a sanar esses problemas, estudiosos da área explicam que ela pode servir de guia para contribuir no bem-estar da saúde mental. Os posicionamentos de astros como Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Sol, casas astrológicas e o Meio do Céu podem ajudar a compreender mais sobre esse aspecto. Os especialistas ressaltam, no entanto, que a astrologia auxilia, mas não substitui o trabalho de um psicólogo ou psiquiatra no caso de pessoas que já enfrentam ansiedade, depressão e outras condições.

Como astrologia pode auxiliar na saúde mental

Segundo a astróloga do Movimento Astrologia Luz e Sombra e psicóloga, Kim Bins, como o conceito de saúde mental se relaciona com a ideia de bem-estar, é possível uni-lo à astrologia por meio da psicologia positiva. Nessa linha de pensamento para se estabelecer o bem-estar, é preciso ter o equilíbrio de cinco componentes que são: as emoções positivas, o engajamento, os relacionamentos positivos, o significado e as realizações.

Esses cinco aspectos podem ser analisados na astrologia por meio de elementos específicos do mapa astral. Conforme explica a astróloga, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Sol e Meio do Céu trazem informações sobre os componentes da psicologia positiva e ajudam na busca por mais bem-estar e saúde mental.

O estudo do céu é único para cada pessoa. Em um mapa astral de touro, por exemplo, a configuração do Sol pode indicar a relação da saúde mental com os prazeres da vida e o senso de estabilidade. A análise pode variar dependendo do signo, elemento ou planeta estudado.

Lua: emoções positivas

As emoções positivas tratadas nessa linha de pensamento podem estar relacionadas ao passado, futuro e presente. Por meio delas, é possível se nutrir emocionalmente e obter ganhos na saúde mental. Segundo Kim Bins, na astrologia, a Lua é responsável por fornecer compreensões sobre o âmbito emocional.

De acordo com a astróloga Cláudia Lisboa, também do Movimento Luz e Sombra, a Lua está associada às emoções, ao cenário afetivo, como um indivíduo se afeta e afeta o mundo à sua volta, ao inconsciente e como uma pessoa se nutre emocionalmente.

Ao estudar o posicionamento da Lua nas casas astrológicas, em relação aos signos e a outros elementos do mapa astral, é possível entender as necessidades emocionais e compreender, assim, um pouco mais do que é necessário para se obter bem-estar e saúde mental.

Marte: engajamento

O engajamento na psicologia positiva se refere à realização de atividades que promovem boas sensações e que trazem a perda de noção do tempo devido ao entusiasmo ou à concentração. Segundo Kim, a forma de se conectar a esse aspecto é por meio da compreensão das forças e ações pessoais, temática abordada em Marte na astrologia.

Marte, conforme explica Cláudia Lisboa em seu blog, é um astro responsável por fornecer ideias sobre autoafirmação, coragem e enfrentamento. É esse planeta que simboliza a maneira como cada indivíduo se impõe na vida.

Por meio do posicionamento de Marte no mapa astral, Kim Bins explica que é possível obter orientações em relação às forças pessoais de cada um, que, quando colocadas em ação, podem conectar-se ao engajamento e ao bem-estar.

Mercúrio e Vênus: relacionamentos positivos

Os relacionamentos positivos nessa linha de pensamento são influenciados pelo estado emocional de cada pessoa e, por esse motivo, se relacionam com o conceito de Mercúrio na astrologia. Em seu blog, Cláudia Lisboa explica que esse elemento simboliza as trocas entre indivíduos, o movimento e o raciocínio.

Segundo explica Kim Bins, na construção de relacionamentos positivos, ter uma troca enriquecedora com outra pessoa é fundamental. Por esse motivo, entender mais de Mercúrio pode ser fundamental para compreender o tema e evoluir em bem-estar.

Além disso, o posicionamento de Vênus também pode ser um aliado para os relacionamentos positivos. De acordo com a profissional, esse elemento fala dos prazeres, paixões e pontos que uma pessoa valoriza na outra, aspectos fundamentais para se criar relacionamentos positivos.

Cabe ressaltar que as configurações de Mercúrio, Vênus e demais elementos astrológicos podem ser obtidos caso alguém faça seu mapa astral em sites especializados no assunto.

Júpiter: significado

Conforme explica a astróloga Kim Bins, o quarto componente da psicologia positiva relacionado à astrologia para a saúde mental é o significado. Ele refere-se ao sentido e ao propósito do que uma pessoa desempenha na vida. Para a profissional, o elemento do mapa astral que traz essas noções é Júpiter.

No blog Astrologia Luz e Sombra, esse planeta aparece como o representante das crenças, princípios de vida e valores morais. O posicionamento do astro indica as possibilidades de se expandir em locais seguros para realizar sonhos. Alcançar objetivos proporciona, então, o senso de significado da existência.

Sol e Meio do Céu: realizações

O último componente da psicologia positiva é o que trata das realizações, que podem ser objetivas ou subjetivas. Conforme explica Kim, o mapa inteiro representa uma missão e um propósito de realização, mas há elementos específicos que podem ajudar nessa compreensão, como o Sol e o Meio do Céu.

O Sol é o ponto do mapa mais popular entre as pessoas e, conforme a astróloga Cláudia Lisboa, ele fala da individualidade e da capacidade de autoafirmação. O posicionamento desse elemento pode orientar na conexão da força vital e no poder de realização.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Já o Meio do Céu, é um ponto que, segundo as profissionais, fala sobre o caminho capaz de levar o indivíduo à realização de sua vocação. Por meio da configuração desse aspecto, é possível compreender qualidades e habilidades para construir algo e receber os devidos reconhecimentos para deixar um legado.

Fonte: Mulher