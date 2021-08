Reprodução: Alto Astral Astrologia fashion: conheça o estilo de cada signo!

Você sabia que entender as principais energias e características do seu signo solar é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento? Quanto mais soubermos a respeito dessas vibrações altas e baixas, mais poderemos usá-las ao nosso favor!

Para te deixar cada vez mais alinhada com a sua essência, conversamos com a consultora de moda Cora Soares e descobrimos TUDO sobre o estilo de cada um dos doze signos do zodíaco!

Descubra como funciona a moda para cada um dos signos! (Shutterstock)

Confira quais peças, cores e tendências mais combinam com você e se jogue nesse horóscopo fashion!

Áries

Corajosos e ousados, os arianos não estão preocupados com a opinião alheia sobre o seu look e imprimem personalidade nas escolhas fashions. Por ser um signo de fogo, cores enérgicas são as ideais para Áries. Invista no laranja e vermelho, em tons que lembrem drinks mais calientes, trazendo sofisticação e elegância às peças.

Touro

A estabilidade do signo remete a uma aparência mais alinhada e clássica. Nesse sentido, taurinas podem apostar em peças práticas, já que Touro não gosta de perder tempo, e em estilos como a alfaiataria. Para trazer um ar de descontração, vale investir em um tênis que quebre o ar “arrumadinho” do look. Nas cores, abuse do preto e branco e lembre-se de trazer um toque de cor nos acessórios.

Gêmeos

Geminianas são versáteis, antenadas e não têm medo das mudanças. Por isso, gostam de seguir tendências da moda e manter um estilo contemporâneo e jovem. O signo deve abusar das cores na hora de montar os looks, investindo em cartelas de rosa, berry (tonalidade das frutas vermelhas), verdes e, principalmente, azul por ser a cor da comunicação.

Câncer

Embora atribuam o drama como característica principal de Câncer, essa característica ganha um novo significado na moda. Com bastante feminilidade, as cancerianas se dão bem com um estilo mais vintage e retrô, principalmente com peças que carreguem memórias afetivas do passado. O signo pode apostar em tecidos como laise, rendas e bordados; peças no estilo tomara que caia e com volume; e cores em tons patéis, doce de coco e branco.

Leão

Quando o assunto é moda, as leoninas buscam brilhar! A vaidade do signo faz com que as nativas busquem ser o centro da atenção e para isso é preciso apostar nos tecidos certos. Invista em peças confeccionadas com veludo e lurex, sempre com bastante brilho e sofisticação. A cor que mais favorece Leão é, sem dúvidas, o amarelo (referência ao Sol) e tons próximos, como o dourado, por exemplo.

Virgem

Extravagâncias fashions certamente não têm a ver com a virginiana, né? Mas se engana quem pensa que o signo é careta na hora de se vestir. Ainda que Virgem não aprecie um estilo muito ousado, sua atenção para os detalhes é refletida nas roupas, buscando peças mais minimalistas e detalhadas. Nas cores, as nativas preferem apostar no que já é certeza, como preto e branco, mas também se dão muito bem com tons terrosos e bege (que será a grande tendência do próximo ano!).

Libra

Equilíbrio, senso estético (regência por Vênus), harmônia e alto astral definem a moda de Libra. A balança não representa o signo à toa: até mesmo na hora de se vestir, as librianas buscam simetria nas peças e bastante harmonização de cores e ponto de luz no look. Com uma fonte influência da natureza nesse signo de Ar, apostar em verde e tons de azul, como a turmalina, que remetam às pedras preciosas é certeza de sucesso! Para dar um ar mais chique e estético às produções, vale investir em estampas como as de tapeçaria clássica. O maior objetivo do signo é expressar através das roupas que está de bem com a vida!

Escorpião

A escorpiana gosta de imprimir em seus looks bastante intensidade, sensualidade e ousadia, sempre mantendo uma pegada sexy e chique, sem vulgaridade. As modelagens perfeitas para o signo são as mais afuniladas, em formato de ampulheta. Quanto às cores, vale investir em tons de pink, uva, rosáceos e outras tonalidades que se aproximem da cartela vermelha. Para além das peças, a maquiagem também conta muito para o visual de Escorpião.

Sagitário

O signo precisa refletir nas peças seu espírito aventureiro, criativo, ousado e desbravador. Por isso, novidades e tendências sempre estão na mira da sagitariana! Na hora de escolher roupas, não há crise: aposta em volumes, mistura texturas e estampas, chama a atenção sem medo e ama patchworks (grande tendência do verão!). Com tanta personalidade, as cores devem seguir seu apreço por aventuras, viagens e natureza, ficando entre tons de frutas, flores, fauna e flora, sempre vivas e divertidas.

Capricórnio

Capricórnio é por essência tradicional, conservador e muito focado no trabalho. Logo, seu visual reflete alguém que gosta de uma pegada mais “simple&chic”, super sofisticada e sempre clássica! Ainda que descubra novas tendências e invistam em acessórios mais poderosos, as capricornianas gostam mesmo é do atemporal e clássico, por isso, vale apostar na dupla preto e branco e em tons terrosos, já que nunca saem de moda.

Aquário

Não tente impor um dress code às aquarianas, ok? Nesse signo, ousadia e liberdade são as premissas principais na hora de comprar roupas. Sem medo, Aquário se adapta facilmente às novas tendências e ama quebrar padrões. No seu guarda-roupa encontramos muitas peças com estampas mais latinas, como as florais, e cores vibrantes.

Peixes

Piscianas carregam muita sensibilidade e feminilidade, o que reflete na escolha de peças mais amplas, com tecidos fluidos e tons pastéis. No entanto, o signo também é conhecido pelo seu lado sonhador e fantasioso, sendo bastante sensorial para a moda. Dessa forma, estampas mais psicodélicas, detalhes étnicos e estilos como gipsy e boho, além de tingimentos naturais e tons aquarelados, podem fazer bastante sentido para Peixes.

Fonte: Cora Soares, consultora de moda, professora do curso de moda no SENAC e apresentadora do quadro “É Tendência”, no SBT.