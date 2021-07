Astro da série ‘Better call Saul’ é internado após desmaiar em gravação

Reprodução Ator desmaia em gravação





O ator Bob Odenkirk, protagonista da série “Better call Saul”, foi levado às pressas ao hospital, na noite da última terça-feira (27/7), após desmaiar no set da produção da Netflix. A informação foi confirmada por fontes próximas ao artista.

De acordo com o portal TMZ, o incidente aconteceu durante as filmagens da nova temporada de “Better call Saul” no estado do Novo México, nos EUA, onde se passa a história, uma derivação do sucesso “Breaking bad”. O ator de 58 anos foi imediatamente cercado por membros da equipe, que chamaram uma ambulância.





Você viu?

Duas pessoas confirmaram o fato para a agência de notícia Reuters, sob a condição de não serem identificadas pela reportagem. O portal TMZ não informou se o artista estava consciente quando foi levado ao hospital. O que se sabe é que ele segue internado, sob cuidados médicos.

Atualmente em produção para a sexta temporada, “Better call Saul” é um spinoff da série de sucesso “Breaking Bad”, que apresentou Odenkirk como Saul Goodman, o perspicaz advogado de defesa criminal de Walter White, protagonista da trama interpretado por Bryan Cranston.

“Better call Saul” acompanha a trajetória de um advogado golpista que acaba se transformando em representante de traficantes de drogas e figuras do submundo. O trabalho de Odenkirk na série rendeu para o ator quatro indicações ao Emmy.

No cinema, ele interpretou papéis coadjuvantes em filmes como “Nebraska” (2013), “The Post” (2017) e “Adoráveis mulheres” (2019). Mais recentemente, ele estrelou o thriller de ação “Anônimo” (2021).