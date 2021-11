Astrid perde prêmio para Lacombe e detona apresentador: “Negacionista”

Reprodução/Instagram Astrid reclama de premiação para Lacombe





A apresentadora Astrid Fontenelle, de 60 anos, não gostou de perder o “Prêmio Comunique-se” de “Melhor apresentador (a)” para Ernesto Lacombe. Na noite de sábado (20), Astrid criticou o apresentador em uma live no YouTube.

Astrid disputava o prêmio com Tata werneck e Ernesto Lacombe e se mostoru insatisfeita com o resultado. Para ela, é absurdo entregar o prêmio ao Lacombe, um “negacionista”.

“Não gostei de ter perdido pro Lacombe! Não gostei! Falei assim pro Gabriel ‘vou com a Tata Werneck e um jornalista que você nem conhece’ e ele falou ‘mãe, fica ruim ganhar da Tata Werneck’. Perder pra Tata Werneck não me incomodaria, porque ela tá fazendo um trabalho brilhante como apresentadora naquele programa de entrevistas dela. Eu adoro e piro. Certamente se tivesse a idade dela, estaria fazendo coisa semelhante. Mas, porra, esse cara [Lacombe] é negacionista, gente, pelo amor de Deus! Vergonha!”, disse Astrid.

A apresentadora agradeceu aos fãs por chegar entre os três finalistas pela primeira vez em sua carreira.

“Quero agradecer a todos vocês que me agradeceram bastante na caminhada do Prêmio Comunique-se, que é considerado o oscar do jornalismo brasileiro. Pela primeira vez, em 36 anos de carreira, apareci na lista dos dez melhores apresentadores. Uma lista feita por jornalistas, então, portanto, fiquei muito feliz de estar ali. Graças a vocês, entrei entre os três concorrendo com a Tatá Werneck e o Lacombe”, explicou.