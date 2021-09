Aston Martin de James Bond é brinquedo em tamanho real

Divulgação Aston Martin DB5: réplica em escala 1 por 1 do esportivo clásico de 1965

Para promover o filme ‘007 – Sem Tempo para Morrer’, a Aston Martin está exibindo uma réplica em tamanho real do lendário DB5 de 1965 no centro de Londres. O filme está marcado para estrear no Brasil no dia 30 de setembro.

A Aston Martin brinca com o conceito ‘brinquedo em tamanho real’. Isso porque a réplica em escala 1 para 1 está sendo exibida em uma caixa, como se estivesse em uma prateleira. Este modelo foi utilizado por James Bond no filme ‘007 contra Goldfinger’, de 1964. estrelado por Sean Connery.

Apenas 25 unidades do brinquedo em tamanho real foram produzidas pela Aston Martin em parceria com a Corgi Toys. A réplica ganhou o prêmio Brinquedo do Ano no Reino Unido, ainda que seja difícil de imaginar uma criança neste esportivo em tamanho real.

O Aston Martin DB5 é um dos modelos mais badalados por colecionadores. Era vendido com motor 4.0 de seis cilindros em linha, capaz de desenvolver 282 cv de potência e 39 kgfm de torque. Pisando fundo, pode atingir 100 km/h em apenas 8 segundos, com velocidade máxima que passa de 233 km/h. Trata-se de uma marca impressionante para um carro dos anos 60.

O DB5 de 1965 era vendido em três opções de carroceria: cupê, conversível e perua, sendo que a última é a mais rara de todas. Em 2019, um colecionador arrebatou uma das 12 unidades produzidas do DB5 Shooting Brake de 1965 por US$ 1,7 milhão.