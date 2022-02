Aston Martin DBX707: SUV mais rápido do mundo é apresentado

Divulgação Aston Martin DBX707; nada menos que 697 cv e brutais 91,8 kgfm de torque, números para desempenho para tirar o fôlego

O título de SUV de luxo mais poderoso do mundo é agora do Aston Martin DBX707 . A marca britânica revelou a nova versão de seu SUV.

Dotado de um poderoso motor V8, de 4,0 litros, biturbo , agora vem com turbocompressores de rolamento de esferas, juntamente com uma calibração sob medida, que permitiu aos engenheiros “liberar” mais potência e torque.

São 697 cv de potência e 91,77 kgfm de torque o que já diz o que o SUV é capaz de fazer. Lembre-se, o aumento de potência e torque em relação ao DBX é de 154 cv a mais e 20,39 kgfm a mais.

A diferença é suficiente para fazer do DBX707, o SUV mais potente oferecido hoje, e também o mais rápido fora de linha, com aceleração de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos . Já a velocidade máxima é de 310 km/h . A economia de combustível é de 6,9 km/l, de acordo com a fabricante.

A agressividade também está no conjunto estético. A começar pelas enormes rodas que o DBX707 é ofertado: vem com rodas e pneus de 22 polegadas, e os clientes podem escolher entre os designs Sport e Ribbon.

Se achar pouco, a Aston Martin ainda oferece opcionalmente um jogo de rodas de 23 polegadas, que pode ser em preto texturizado ou preto acetinado com acabamento diamantado.

A frente é facilmente identificada como um representante da Aston Martin. A grade frontal maior, uma nova assinatura DRL e um conjunto de entradas de ar no para-choque dianteiro que também integram dutos de resfriamento de freio.

O divisor frontal também possui um perfil diferente do DBX normal. A grade dianteira apresenta acabamento cromado acetinado com seis barras horizontais que foram divididas e possuem palhetas duplas atrás delas.

Visto de seu perfil, o DBX707 vem com molduras de janela cromadas acetinadas escuras, novas lâminas do capô com persianas e soleiras laterais em preto brilhante. Desta vez, as portas vêm com fechamento suave, observa a Aston Martin.

A parte traseira do DBX707, que provavelmente é o que você verá mais na estrada, vem com um novo spoiler integrado na asa do teto, bem como um difusor traseiro duplo maior para combinar.

Por dentro, o Aston Martin DBX707 vem com um console inferior revisado e os bancos esportivos são de série e conota com ajuste elétrico de 16 vias, além de aquecimento para todos eles.

Além disso, há três opções de combinação de revestimento interno: Inspire Comfort e Inspire Sport e Accelerate , que é de série e traz uma mistura de couro e Alcântara.

A produção do Aston Martin DBX707 está programada para começar no primeiro trimestre de 2022, e as primeiras entregas estão programadas para começar no início do segundo trimestre de 2022.