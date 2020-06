Associação faz campanha para doação de máscaras para catadores através do ES Solidário

.

A Associação da Cerveja Artesanal do Espírito Santo (Abracerva-ES) agora é mais um dos parceiros do ES Solidário em ação para minimizar os efeitos do novo Coronavírus (Convid-19). A iniciativa é para arrecadar recursos em dinheiro para produção de máscaras de tecido que serão doadas aos catadores de materiais recicláveis da Grande Vitória.

O ES Solidário, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), será o intermediário para que todas as máscaras arrecadadas por meio da campanha sejam entregues aos catadores com segurança. As doações podem ser feitas por meio do aplicativo PicPay (@farramovel.com), até o dia 30 de junho.

“É importante estabelecermos parcerias, pois contribuem para que o ES Solidário arrecade mais doações e com isso possa alcançar ainda mais pessoas”, declarou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

O organizador da ação, Hudson Jair Ruela, explicou a importância da doação aos catadores. “Nós conhecemos um pouco da realidade dos catadores e sabemos das dificuldades de cada um deles. Temos consciência que as máscaras não são para realizar o trabalho de triagem, mas para que possam ser usadas para o deslocamento até o local de trabalho, evitando que eles usem as máscaras profissionais fora do local de trabalho, desgastando as mesmas e dificultando o uso do equipamento de segurança”, disse.

Parceria com o PicPay

O PicPay também é um dos parceiros do ES Solidário, sendo mais um canal de doações ao programa. É possível fazer contribuições em dinheiro baixando o aplicativo e procurando o perfil @essolidario. Os valores arrecadados serão usados para compra de cestas básicas e materiais de higiene e limpeza.

O ES Solidário em números

O programa ES Solidário arrecada e repassa o que é doado aos municípios via assistência social, coletivos, associações e projetos sociais, que distribuem às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

Desde o início do programa, foram arrecadas e distribuídas 8.174 cestas básicas (mais de 80 toneladas de alimentos), 3.847 kits de higiene e limpeza, 311 pacotes de fraldas geriátricas, 82 frascos de álcool em gel, 413 máscaras, além de 4.601 itens avulsos. No total, até o momento, famílias de 34 cidades do Espírito Santo foram atendidas pelo ES Solidário.

Como doar

Além de doações feitas através do PicPay, cestas básicas, fraldas descartáveis, kits de higiene pessoal e de limpeza podem ser entregues em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros Militar em todo o Estado ou nas unidades de Defesa Civil nos municípios. Há também uma campanha de arrecadação em cinco terminais da Grande Vitória:

Terminal Ibes

Terminal Jardim América

Terminal Campo Grande

Terminal Carapina

Terminal Laranjeiras

É possível ainda fazer doações em dinheiro por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancária do Governo do Estado, além da doação de serviços comuns, bens móveis ou imóveis, licenças de softwares e o comodato a favor de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde Pública.

Saiba mais informações sobre como doar em: https://coronavirus.es.gov.br/ESsolidario

