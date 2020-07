Associação LGBT denuncia Roberto Jefferson por homofobia e transfobia

Valter Campanato/ABr Roberto Jefferson é presidente nacional do PTB.

A associação brasileira de LGBTs, (ABGLT) denunciou o ex-deputado e presidente nacional do PTB , Roberto Jefferson , por homofobia e transfobia. A denúncia foi feita à Procuradoria-geral dos Direitos do Cidadão do Ministério da Cidadania. A informação foi dada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo .

A associação, que conta com o apoio do Sindicato dos Advogados de São Paulo e do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual, se baseou numa entrevista de Roberto Jefferson para fazer a denúncia.

Na ocasião, o ex-deputado atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e fez insinuações de cunho sexual, sugerindo que, por fazerem parte da Corte, os magistrados não seriam heterossexuais.