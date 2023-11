Divulgação A associação de técnicas é o que há de melhor para rejuvenescer corpo e rosto

No ramo da estética, uma coisa é certa: tratamentos, quando são associados, produzem resultados altamente sinérgicos e potencializados. “Há o efeito de cada técnica separadamente, mas a sinergia das ações, por vias diferentes, potencializa o resultado. Então sempre que houver indicação, a associação de técnicas é muito mais vantajosa para o paciente”, explica o dermatologista Abdo Salomão Jr, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Abaixo, médicos explicam as principais associações faciais e corporais para potencializar os resultados.

Botox + Skinbooster: rejuvenescimento dos olhos e da boca

Rejuvenescimento ao redor dos olhos e da Boca com Relax & Refresh: Essa é uma excelente maneira de combater as primeiras rugas que surgem no rosto, principalmente ao redor dos olhos e da boca, ao mesmo tempo em que freamos o processo de envelhecimento, segundo a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

“Nesse procedimento, enquanto a toxina botulínica relaxa a musculatura, o skinbooster promove potente hidratação combinada ao estímulo da produção de colágeno, o que resulta em uma pele de melhor qualidade e com menos linhas dos tipos pé de galinha e código de barras. Rápido e sem exigir que o paciente se afaste da rotina, o procedimento apresenta excelentes resultados, que se tornam ainda melhores após cerca de 15 dias e continuam a ser potencializados pelas sessões seguintes”, explica.

No geral, recomenda-se a realização de 3 sessões, em média, sendo que a toxina botulínica é aplicada apenas na primeira sessão. Mas os resultados não são permanentes, apesar de serem mais duradouros do que com a aplicação isolada da toxina botulínica. Geralmente, o efeito do Relax & Refresh dura cerca de um ano e, após esse período, podemos realizar uma nova sessão única para manutenção dos resultados.

Skinbooster + bioestimulador: seringa poderosa para estimular colágeno

O blend de substâncias injetáveis com bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico de baixa densidade na mesma seringa promove firmeza e hidratação à pele e reduz aparência de rugas finas, segundo Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS. “O ácido hialurônico injetável de baixa densidade, popularmente conhecido como skinbooster, tem capacidade de reter água e melhorar a hidratação da pele sem promover volume. Já os bioestimuladores de colágeno são substâncias de hidroxiapatita de cálcio que estimulam células do organismo chamadas de fibroblastos a produzirem novas fibras de colágeno. Então, quando associamos essas duas substâncias na mesma seringa e injetamos esse blend na pele, criamos um meio favorável para as células produtoras de colágeno, pois uma pele bem hidratada, ação que é proporcionada pelo ácido hialurônico, responde melhor à ação dos bioestimuladores, que são importantes para prevenção do envelhecimento e tratamentos de rejuvenescimento, visto que, segundo estudos, sofremos com uma diminuição da produção de colágeno após os 25 anos”, diz a médica.

HydraFacial + LPG Endermologie: pele perfeita para um grande dia

O protocolo Luminance Paris LA, criado pelo dermatologista Renato Soriani, Mestre em Dermatologia pela USP e ex-coordenador do Departamento de Laser e Tecnologias da Sociedade Brasileira de Dermatologia (2017-2021), associa HydraFacial e LPG Endermologie em uma única sessão. “Reunimos duas das principais tecnologias do mundo para realçar a beleza natural da sua pele. O protocolo combina de forma exclusiva os benefícios do Hydrafacial e da LPG Endermologie, duas tecnologias sucesso entre celebridades nos Estados Unidos e na França, com vários benefícios: não têm agulhas nem dor e sem necessidade de ficar afastado das atividades diárias. Além disso, têm resultados visíveis nos primeiros dias após a primeira sessão”, explica o dermatologista.

O protocolo começa com o HydraFacial, com a exclusiva tecnologia Vórtex-Fusion que, ao mesmo tempo que confere limpeza profunda, infunde ativos de tratamento na pele. “São três passos em apenas 30 minutos: limpeza e peeling, extração e hidratação, infusão de ativos e proteção com antioxidantes, conferindo 58% de renovação epidérmica, 41% de espessamento na derme papilar, 102% de aumento nos fibroblastos e aumento de 52% na capacidade antioxidante”, diz ele. Em seguida, entra em cena o LPG Endermologie, que acaba de chegar ao Brasil para proporcionar uma verdadeira revolução facial.

“A Endermologie é uma tecnologia completamente natural e não invasiva que conta com um sistema avançado que combina massagem mecânica, sucção e rolagem para estimular a atividade celular da pele e outros tecidos subjacentes. Dessa forma, o procedimento é capaz de melhorar o fluxo linfático e a microcirculação, eliminar toxinas e estimular a síntese de colágeno e elastina”, explica o dermatologista. Na face, o tratamento pode ser realizado com fins de rejuvenescimento para suavizar a aparência de rugas e linhas finas. Como resultado final de Luminance LA, o paciente sente a pele mais lisa, iluminada e saudável.

Rinoplastia + mentoplastia: uma grande mudança de perfil

Em alguns casos, apenas a realização da rinoplastia ou da mentoplastia não é o suficiente para deixar o paciente satisfeito com seu perfil, segundo Paolo Rubez, cirurgião plástico formado pela UNIFESP, membro da BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons) e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). O ideal então é a realização da perfiloplastia, que permite corrigir a desproporção entre o queixo e o nariz em apenas um único procedimento, ajudando assim a melhorar significativamente a harmonia facial e, consequentemente, a autoestima e a confiança do paciente, visto que o nariz e o queixo são áreas fundamentais para a estética do rosto.

“Nesse procedimento, geralmente, realiza-se primeiro a mentoplastia e, em seguida, a rinoplastia. O processo é feito sob anestesia geral e dura, em média, 5 horas. Com relação aos resultados, estes aparecem após a diminuição do inchaço que surge devido a cirurgia, o que leva cerca de três a seis meses”, diz Paolo Rubez.

Atria + T Sculptor: adeus gordura, bem-vindo músculos

A combinação do ultrassom ultrafocado Atria com o T Sculptor é perfeita para eliminar aquela gordura que não queima de jeito nenhum e hipertrofiar os músculos. “O Atria conta com a Coagulação Radial Intermitente para entregar a energia de ultrassom ultrafocado de forma pulsada, com a mesma eficácia e menos dor. Esse tratamento age na gordura, reduzindo seu volume, mas ele também melhora a tensão superficial, causando uma retração no tecido, tratando também a flacidez. Já o T Sculptor utiliza da tecnologia HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic), que, ao entrar em contato com a pele, gera um campo eletromagnético focado de alta intensidade capaz de estimular o músculo por meio de contrações contínuas e intensas. São realizadas até 36 mil contrações em cada sessão de 30 minutos, proporcionando assim redução de gordura devido a ampliação do gasto calórico, além de ajudar a redesenhar o corpo”, explica o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Substâncias injetáveis redutoras de gordura + Emtone: fim da celulite

O tratamento de maior eficácia, segundo a médica Cláudia Merlo, é individual, mas a aplicação subcutânea (na camada de gordura) de medicamentos que causam degradação na molécula de gordura costuma fazer parte das indicações. “Elas também causam um processo inflamatório. No momento da aplicação, o paciente não sente dor, não é necessário usar anestesia nem mesmo pomadas. Mas com a inflamação gerada, a dor vem no primeiro dia, juntamente com sintomas de calor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação”, ressalta Cláudia Merlo.

Já Emtone é uma novidade que promove ação mecânica e de calor (42°) que simultaneamente aumentam produção de colágeno e reduzem fibrose ou celulite. “A radiofrequência do Emtone vai agir nas 5 causas da celulite. Primeiro, na redução da gordura; segundo, na ação no septo de colágeno, diminuindo as travinhas da celulite; terceiro pela sua função na pele, na derme, estimulando colágeno e deixando uma pele mais estruturada, mais firme, não tão flácida; quarto pelo benefício na circulação, ao descomprimir os tecidos e melhorar a retenção de líquido da paciente; e, por fim, há um recolhimento de metabólitos e lixos orgânicos que podem ficar em um tecido que está congestionado e inflamado pela celulite”, explica a médica.

HIFEM + bioestimulador: bumbum na nuca

Bumbum em dia com o CM Butt Sculpt: O CM Butt Sculpt é um protocolo ideal para conquistar um bumbum lisinho e levantado, já que combina a realização da tecnologia HIFEM, que estimula diretamente os músculos do glúteo por meio de contrações contínuas e intensas, com aplicações do Sculptra, um bioestimulador injetável à base de ácido poli-L-láctico que melhora a flacidez e a celulite do bumbum por meio da síntese das fibras de colágeno.

“Através dessa combinação, o bumbum fica mais durinho, empinado e livre de celulite e flacidez. E o melhor: sem downtime. No entanto, os resultados não são imediatos, já que o estímulo de colágeno proporcionado pelo Sculptra é melhor visualizado após cerca de um mês do procedimento e a tonificação muscular proporcionada pela tecnologia HIFEM pode ser observada após 3 sessões, em média. O número de sessões, por sua vez, pode variar caso a caso”, finaliza a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

