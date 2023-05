Associação de apicultores de Águia Branca celebra avanços com apoio do Incaper

A Associação de Produtores de Mel de Águia Branca (Aguiamel) tem avançado na área em que atua e está conquistando melhorias para os associados que atende. Por meio de políticas públicas, a Aguiamel conquistou recentemente a instalação de maquinário moderno para a extração de mel. O grupo é acompanhado pela equipe de extensionistas rurais e pesquisadores do escritório local do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) de Águia Branca.

A Unidade de Extração de Mel da Associação e equipamentos foram adquiridos com recursos próprios da associação, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e de emendas parlamentares.

A atividade da apicultura cresce e se consolida cada vez mais na região norte. Com o avanço e o aumento na produção de produtos apícolas, a Aguiamel buscou aumentar a capacidade e a estrutura própria. A construção da Unidade de Extração de Mel seria a solução. Desde então, estava sendo utilizada uma pequena unidade de extração cedida por um dos sócios para o uso coletivo. Após os investimentos e a Unidade de Extração de Mel permitindo aumentar a capacidade da associação, houve um salto na produção, saindo de 6 quilos de mel para 51 quilos por centrifugação.

“Devido à localização geográfica, o Espirito Santo apresenta ótimas condições para o desenvolvimento da apicultura, pois além da vegetação nativa que floresce em boa parte do ano, o Estado apresenta imensas plantações de café e eucalipto, ótimas culturas (de pasto apícola) para a produção de mel e outros produtos derivados”, explicou o técnico em Desenvolvimento Rural do Incaper, Eduardo Tigre do Nascimento.

Formalização

Outra demanda que contou com a orientação e o apoio de profissionais do Escritório Local do Incaper, foi a de registrar a produção com o selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), com o objetivo de inserir os produtos da apicultura no mercado formal da região, como lojas e supermercados. O cenário, até então, era de comercialização informal ou venda para entrepostos maiores com a finalidade de exportação.

A expectativa para os próximos dias é a aquisição do selo SIE, com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), que garante a origem e a qualidade de produtos sadios, seguros e confiáveis.

Todo o trabalho desenvolvido pelos associados e demais apicultores, desde o início da atividade, mesmo não associados na região norte do Estado, é acompanhado por profissionais do escritório local do Incaper. “A apicultura cresce cada vez mais. É uma alternativa de renda para agricultores familiares, além de promover a visibilidade, agregar valor ao produto final e possibilitar a abertura de meios de comercialização, valorizando ainda mais o esforço e dedicação do dia a dia”, destaca Eduardo Nascimento.

