Assinatura de memorando prevê instalação de refinaria e fábrica de lubrificantes e asfalto no Estado

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, e o subsecretário de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais, Gabriel Feitosa, participaram da cerimônia virtual com as empresas EnP e Oil Group. Na reunião, realizada na tarde desta sexta-feira (29), foi assinado o memorando de entendimento para a implantação de uma refinaria e uma fábrica de lubrificantes e asfalto no Espírito Santo.

As empresas pretendem desenvolver projetos de construção da Refinaria Espírito Santo (RefinES) e da Fábrica Capixaba de Lubrificantes e Asfalto (LubCap), em locais a serem definidos no Estado.

A RefinES terá capacidade inicial de 30 mil barris por dia, com geração de gasolina, diesel, óleo diesel marítimo (bunker) e óleo combustível. Já a LubCap terá capacidade inicial de produzir 1 mil barris por dia de lubrificantes e 500 toneladas de asfalto diariamente, agregando valor ao óleo pesado produzido em terra no Espírito Santo. O local para a instalação do empreendimento ainda está em análise pela empresa.

De acordo com o presidente da EnP, Márcio Félix, a implantação desses projetos no Espírito Santo faz parte dos planos da EnP para desenvolvimento de um Ecossistema Energético no Estado, um dos estados de melhor ambiente para se investir no País. “Uma das nossas propostas é aproveitar o óleo pesado do Espírito Santo para investir na indústria de asfalto. Vamos aprofundar os estudos nesse sentido”, comentou Félix.

O secretário Marcos Kneip, destacou a importância do empreendimento para o desenvolvimento econômico do Estado. “O Estado tem uma relação muito forte com o setor de petróleo, no entanto, ainda não temos uma refinaria. E este é um projeto diferenciado, é o primeiro passo de um belo caminho que a empresa vai trilhar aqui no Estado, abrindo muitas portas para o nosso crescimento. A Sedes recebe este anúncio com muita felicidade e está à disposição para auxiliar no que for necessário”, ressaltou.

A Oil Group é uma empresa americana integrada de petróleo e gás envolvida na aquisição de dados, exploração e produção e refino. Ela possui 10 ativos onshore e offshore no Nordeste brasileiro e pretende construir seis refinarias de pequeno porte nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Sergipe/Bahia e Mato Grosso do Sul.

A EnP é uma plataforma inovadora de negócios na área de energia e atua para conceber, desenvolver e operar ecossistemas energéticos, buscando o equilíbrio entre as diversas fontes de energia e seus usos. Para tal, com base no vasto portfólio energético do Brasil, a EnP trabalha para identificar oportunidades e sinergias, por meio de alianças estratégicas e modelos de negócios inovadores.

