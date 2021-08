Assinada Ordem de Serviço para modernização dos elevadores dos Fóruns Cível e Criminal de Vitória

As obras devem ser concluídas em 365 dias.

A ordem de serviço para o início das obras de modernização dos elevadores dos Fóruns Cível e Criminal de Vitória foi assinada pela empresa vencedora da licitação e pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), neste mês de agosto.

Segundo a equipe da Secretaria de Engenharia do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), responsável por acompanhar o cronograma de execução e fazer a interface entre o Juízo de Vitória e o DER-ES, as obras devem ser concluídas em 365 dias. Após o período destinado à compra de equipamentos pela empresa contratada, a previsão é que a reforma comece pelo Fórum Cível no início do mês de janeiro.

O resultado da licitação para a modernização dos elevadores dos Fóruns de Vitória foi disponibilizado no Diário Oficial (DIO) do Poder Executivo no dia 21 de maio de 2021. A iniciativa é fruto do esforço conjunto do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, com o objetivo de proporcionar um melhor atendimento ao jurisdicionado, e do governador Renato Casagrande, com o propósito de também contribuir com a revitalização do centro da cidade, de modo a evitar o maior esvaziamento e desocupação de prédios públicos dessa importante e histórica região.

Segundo a publicação no DIO, o investimento total homologado para a reforma dos elevadores é de R$ 1.141.916,00. Já o projeto para modernização dos equipamentos foi elaborado, de forma gratuita, por meio de uma parceria com o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades).

As obras têm como objetivo principal dar mais segurança aos frequentadores dos prédios, marcando o início de todo o processo de atualização das instalações do Juízo de Vitória, que serão realizadas por meio de um convênio assinado durante a gestão do desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, à frente do Tribunal de Justiça, com o empenho do juiz Marcelo Menezes Loureiro, na diretoria do Fórum de Vitória.

Além da modernização dos elevadores, o convênio também prevê a elaboração e a execução do projeto arquitetônico de reforma geral dos prédios, ficando sob a responsabilidade do Estado a execução das obras.

