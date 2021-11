Assim como Onyx, João Roma é exonerado para cuidar de emendas na Câmara

Reprodução/Flickr João Roma, Ministro da Cidadania

O ministro da Cidadania, João Roma, foi exonerado do cargo como mostra uma decisão que consta do Diário Oficial da União desta terça-feira (16). Roma cuidará de suas emendas na Câmara, assim como o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni . Ambas as exonerações são temporárias.

Lorenzoni deverá voltar ao cargo nos próximos dias e Roma deve retornar ao cargo nesta sexta-feira (19). Até lá, os deputados federais licenciados deverão conversar com parlamentares para distribuir emendas negociadas para o Rio Grande do Sul e para a Bahia, seus estados de origem, em 2022.