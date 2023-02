Assim como o Google, Meta lança concorrente do ChatGPT

Unsplash/Dima Solomin Meta lança IA

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta sexta-feira (24) o lançamento de uma inteligência artificial (IA) chamada LLaMA, que tem capacidades similares às do famoso ChatGPT . No início do mês, o Google também havia lançado um concorrente da tecnologia do momento.

Diferentemente do ChatGPT, a LLaMA não será disponibilizado para o público, mas será direcionada apenas para pesquisadores da área de inteligência artificial. “A Meta está comprometida com esse modelo aberto de pesquisa e disponibilizaremos nosso novo modelo para a comunidade de pesquisa de IA”, anunciou Zuckerberg.

De acordo com o executivo, o sistema é capaz de “gerar texto, conversas, resumo de material escrito e executar tarefas mais complicadas, como resolver teoremas matemáticos ou prever estruturas de proteínas”.

Zuckerberg não revelou se a Meta pretende disponibilizar a tecnologia para todos os usuários no futuro. Recentemente, o ChatGPT tem enfrentado diversas polêmicas por ter sido disponibilizado ainda em fase de testes.

O sistema da empresa estadunidense OpenAI se tornou um espalhador de desinformação , além de ter proferido discurso de ódio para muitos usuários. Especialistas na área pedem por mais testes, antecipação de riscos e transparência antes que inteligências artificiais cheguem ao mercado.

