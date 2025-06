Assessoria Militar do TJES realiza instrução especializada em Segurança de Autoridades

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça (TJES), promoveu uma capacitação voltada à atividade de proteção de autoridades nos dias 11 e 18 de junho deste ano.

A capacitação foi dividida em duas turmas, reunindo policiais que atuam diretamente nesta atividade específica. A instrução buscou dotar os alunos de conhecimentos, técnicas e habilidades que o capacitem para o exercício da segurança de autoridades, seguindo medidas preventivas e repressivas.

O encerramento da instrução foi marcado pela presença do Governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, que prestigiou o evento e parabenizou os militares pelo compromisso e excelência no cumprimento dessa relevante missão institucional.

A Polícia Militar reafirma, com essa ação, seu compromisso com a profissionalização contínua de seu efetivo e com a segurança dos representantes dos Poderes que atuam em prol da sociedade capixaba.

