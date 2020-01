Assessoria de Segurança do TJES recebe representantes do Tribunal de Contas do Estado

O intuito foi apresentar o sistema de vigilância do Poder Judiciário do Estado que poderá auxiliar na nova política de segurança do TCES.

Nesta segunda-feira (27/01), a Assessoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Espírito Santo recebeu o Secretário Administrativo do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Fabiano Barros, e o Coordenador Administrativo, Pedro de Paiva. O objetivo da visita foi apresentar aos representantes do TCE-ES o sistema de vigilância eletrônica que ajuda a garantir a segurança do Palácio da Justiça e dos Fóruns do Estado.

“Estamos com a demanda de reestruturar a Política Institucional de Segurança do TCES, tanto pessoal, patrimonial como eletrônica. Então solicitamos esta visita para conhecer de perto como funcionam as câmeras, os alarmes, os detectores do Poder Judiciário e também entender as dificuldades e preocupações para que possamos aprimorar a Segurança do Tribunal de Contas”, explicou o secretário do TCE-ES, Fabiano Barros.

De acordo com o Assessor de Segurança Institucional do TJES, Anderson Fanelli, atualmente estão instaladas na sede do Tribunal de Justiça 90 câmeras de alta resolução, sendo 5 situadas no terraço, capazes de filmar todo o entorno do prédio. E nos fóruns do estado são, ao todo, 1.024 câmeras, que podem ser acessadas aqui pela nossa central de forma online e remota. Além do sistema de alarmes, que conta com mais de 300 sensores.

“Com todos esses investimentos em vigilância eletrônica, aliados ao trabalho de prevenção e recolhimento de armas nos fóruns, conseguimos uma redução drástica de ações criminosas, de vandalismo, de danos ao patrimônio e de furtos nos últimos anos. Neste momento, o Tribunal de Justiça está à disposição para ajudar o TCE-ES no que for possível para avançarem no desenvolvimento da nova política de Segurança”, destacou Anderson Fanelli.

