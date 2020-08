Assessor de famosos, Roberto Rodrigues lança o livro “Cadê o Glamour?”

A pandemia do novo coronavírus está mostrando o lado solidário de muitos famosos. Além dos que estão tirando dinheiro do próprio bolso para ajudar no combate à doença, há os que fazem lives, os que doam alimentos e itens básicos de higiene, os que distribuem marmitas para pessoas que vivem em situação de rua e os que colocam — literalmente — a mão na massa, como é o caso de Thammy Miranda, filho de Gretchen, pai de Bento e marido de Andressa Ferreira.

Reprodução/Instagram Thammy Miranda participação de ação para evitar a proliferação do coronavírus

De máscara, calça jeans e camisa rosa, o ator e empresário foi visto na manhã deste sábado (1°), no Jardim Conquista, na zona leste de São Paulo, em mais uma ação social do Grupo Q-Limpo Saúde Ambiental, especializada em sanitização — procedimento de controle microbiológico que utiliza tecnologia de ponta para eliminar e impedir a proliferação de vírus, bactérias, fungos e ácaros. Eles permaneceram no local entre 10h e 14h e desinfectaram pontos com o maior fluxo de pessoas.

Enquanto cumpria o roteiro montado por Carlos Cézar, sócio-diretor da Q-Limpo, ele foi reconhecido por uma das moradoras do bairro, que virou e disse: “Você é o Thammy, que está no comercial do perfume, né?”. Simpático, respondeu: “Sim, da Natura”. Estrela da campanha #meupaipresente, o pré-candidato a vereador pelo Partido Liberal chegou a ser alvo de ofensas transfóbicas nas redes sociais, assim como a multinacional de cosméticos. No entanto, a empresa respondeu aos ataques dizendo que acredita na diversidade e que celebra “todas as maneiras de ser homem, livre de estereótipos e preconceitos”. Ponto para todo mundo!