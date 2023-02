Assessor de Biden se reunirá com Marina Silva nesta segunda

U.S. Department of State – 07.04.2016 John Kerry

Nesta segunda-feira (27), o assessor especial do governo Joe Biden para o clima, John Kerry , se reunirá com a ministra do Meio Ambiente , Marina Silva , para discutir assuntos ligados ao combate ao desmatamento e as questões climáticas, segundo a embaixada dos Estados Unidos no Brasil .

O presidente dos EUA anunciou, no início do mês, interesse em colaborar com o Fundo Amazônia .

Kerry, chegou a Brasília neste domingo (26). Segundo a embaixada norte-americana, além das questões climáticas e desmatamento, o assesor de Biden deve se reunir com parlamentares, ministros e empresários ao longo desta semana.

Além de Marina Silva, Ministra da Meio Ambiente, o enviado de Biden também se reunirá com o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara e com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

Segundo agenda, a previsão é de que o encontro de John Kerry com Marina e Geraldo Alckmin aconteça no Palácio Itamaraty. Logo depois, ele deve se reunir com autoridades para um jantar na Embaixada dos Estados Unidos.

Fundo Amazônia

Um dos assuntos que trouxeram Kerry para o Brasil é a intenção dos EUA de colabolar com o país fornecendo recursos para programas de conservação e preservação da Amazônia, incluindo o aporte de recursos para o Fundo Amazônia.

No início do mês, quando o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteve nos Estados Unidos, Joe Biden sinalizou a intenção de colaborar com Fundo Amazônia.

O governo americano deve repassar ao Fundo Amazônia, segundo previsão, cerca de US$ 50 milhões (R$ 270 milhões), segundo o blog da jornalista Julia Duailibi, que confirmou a informação por uma fonte do governo brasileiro que acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Washington.

Fonte: IG Política