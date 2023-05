Assembleia: vacinação aberta ao público dia 30

Nesta terça-feira (30), a Assembleia Legislativa (Ales) terá campanha de imunização promovida em parceria com a Prefeitura de Vitória. A ação aberta ao público geral vai das 9 às 16 horas. O local será a Galeria dos Presidentes, no térreo do prédio legislativo (avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória).

Ao todo, serão ofertados seis tipos de vacinas: dupla viral (contra tétano e difteria), febre amarela, tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B, Covid-19 e influenza (gripe). Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada com entrega de senhas.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da capital, Tatiane Comerio, é importante levar documento com CPF ou o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação para a verificação das doses necessárias e atualização da situação vacinal.

A coordenadora revelou que a Prefeitura, além dos insumos, viabilizará cerca de 14 profissionais responsáveis pela aplicação, registro, triagem e supervisão da campanha na Ales. A ação terá a presença da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel.

Vacinas ofertadas

Dupla adulto (tétano e difteria)

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Hepatite B

Covid-19 (vacina bivalente): para quem não tomou a bivalente em 2023 e recebeu a dose mais recente em janeiro deste ano ou no ano passado.

Influenza (gripe): para quem não tomou a dose na campanha iniciada em abril/23. Recentemente a imunização foi aberta para toda a população com mais de 6 meses de idade.

Serviço – Campanha de vacinação para a população adulta

Local: Assembleia Legislativa – Galeria dos Presidentes, na entrada da Torre Parlamentar

Dia: Terça-feira, 30 de maio

Horário: Das 9 às 16 horas

Importante: trazer documento com CPF e caderneta de vacinação

