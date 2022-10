Assembleia terá dia para doação de sangue

Na próxima quinta-feira (27) a Assembleia Legislativa (Ales) vai abrir as portas para receber doadores de sangue em uma parceria com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes). A iniciativa faz parte das atividades do Dia do Servidor Público, comemorado na sexta (28).

Segundo o secretário de Gestão de Pessoas, Alex da Silva Pereira, a ideia surgiu em virtude da necessidade de ampliar o estoque de sangue no Estado. “A gente sabe que tem falta de sangue e por isso fizemos esse movimento, porque eles precisam de sangue. Acredito que vai ser um sucesso e que vamos contribuir com o Hemoes”, disse. Prereira é doador desde os 18 anos,

Podem participar servidores da Casa e a população em geral. Basta fazer a inscrição pelo e-mail [email protected] encaminhando as seguintes informações: nome completo, data de nascimento e nome da mãe. As inscrições vão até o dia 20 de outubro. O servidor que fizer uma doação terá o dia de trabalho abonado

As doações vão ocorrer no dia 27 das 08h30 às 14 horas, em salas no 9º andar da torre legislativa. A capacidade de atendimento vai ser de 80 pessoas. A expectativa é que a ação se repita mais vezes. “Estamos lidando com uma situação que envolve vidas, estamos abrindo a Casa para fazer essa ação humanitária. Um doador pode salvar muitas vidas”, destacou Alex.

Quem pode doar?

De modo geral, podem doar sangue pessoas com mais de 16 anos e menos de 70 (os menores de idade precisam de autorização do pai ou responsável). É preciso apresentar um documento oficial com foto, pesar mais de 50 kg e ter boas condições de saúde. Não é necessário fazer jejum e é recomendado aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação.

Existem alguns impedimentos à doação para determinados grupos de pessoas. Não podem doar de forma definitiva quem tem câncer, hepatites B e C, doenças autoimunes, entre outras. Precisam esperar algum tempo para poder doar quem recebeu transfusão de sangue, teve filho, fez tatuagem, teve relação sexual ocasional etc. Todas as informações sobre quem pode ou não doar estão na página do Hemoes.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES