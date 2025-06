Assembleia retorna com expediente na segunda-feira (23)

O expediente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) será diferenciado nesta semana. Isso porque, na quinta-feira (19), é feriado de Corpus Christi. Já na sexta-feira (20), está previsto ponto facultativo no Parlamento capixaba. Nos dois dias, a Casa estará fechada, mantendo apenas os trabalhos essenciais, como segurança.

A suspensão das atividades nesses dias está prevista no Ato 4.716, da Mesa Diretora, que aprovou o calendário anual contendo os feriados e pontos facultativos ao longo de 2025. O ato foi publicado no Diário do Poder Legislativo (DPL), na edição de 20 de dezembro passado.

Além de não haver atividades legislativas internas, não haverá atendimento ao público na Casa. Os órgãos que funcionam no Espaço Assembleia Cidadã estarão fechados. Isso inclui o Procon Assembleia, a Delegacia do Consumidor (Decon), o Posto de Identificação Civil, a Procuradoria Especial da Mulher e a Defensoria Pública. A Biblioteca da Ales também estará fechada.

O Legislativo estadual retoma os trabalhos normalmente a partir da segunda-feira (23) no horário habitual, das 7 às 19 horas. Algumas atividades legislativas, no entanto, podem se estender para além desses horários, como no caso de sessões solenes ou especiais.

Fonte: POLÍTICA ES