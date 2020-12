Assembleia recebe prêmio da Unale

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) recebeu, nesta terça-feira (22), o valor de R$ 20 mil referente ao prêmio de primeira colocada na categoria “Atendimento ao Cidadão”, da primeira edição do Prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

A entrega do cheque simbólico e do troféu aconteceu durante a última sessão ordinária do ano, com a presença do ex-presidente da Unale, deputado estadual Kennedy Nunes (PSD), de Santa Catarina.

“Foi numa vinda a esta Casa que eu conheci o trabalho fantástico que esta Casa faz ao cidadão na emissão de documentos, facilitando a vida do capixaba. Tive a ideia de criar o prêmio não só para dar visibilidade à assembleia ganhadora, mas fazer com que se desse visibilidade maior ainda ao trabalho que as assembleias fazem, que muitas vezes não é o trabalho do dia a dia”, explicou Nunes.

O deputado revelou que torceu para que a Ales vencesse o concurso. “Estava torcendo pelo Espírito Santo. Foi aqui que surgiu a ideia do prêmio. Tenho uma notícia muito boa para os capixabas. Várias assembleias, depois de conhecer o projeto Assembleia Cidadã, estão fazendo o mesmo. Isso faz a diferença”, elogiou o deputado catarinense.

O troféu é transitório e permanece na Casa quando ela vencer por três vezes, assim como acontece com algumas categorias no futebol, disse Nunes.



Reconhecimento

Ao agradecer o prêmio, o presidente da Ales, deputado Erick Musso (Republicanos), explicou a origem do projeto Assembleia Cidadã, em 2018, e os resultados positivos para o cidadão capixaba. Além disso, enumerou que várias assembleias pelo país estão adotando os mesmos projetos da Casa.

“Nesta semana, a Assembleia de São Paulo acabou de implantar o Ales Digital, além de outras Casas como as do Maranhão e de Goiás”, exemplificou.

“Temos uma assembleia reconhecida e inclusiva”, disse. E acrescentou que a partir do ano que vem, as sessões terão transmissão em Libras (Língua Brasileira de Sinais). “Esse troféu é o resultado do trabalho de todos os deputados e servidores”, destacou Erick.

“Mesmo com todo o enxugamento, com cortes de arrecadação, com cortes de duodécimos, por conta da pandemia, não atrasamos os salários nem um dia, não tivemos demissões. Abrimos a Casa, ampliamos serviços e hoje está aqui o reconhecimento. Somos a melhor Assembleia Legislativa do Brasil em atendimento à população”, finalizou.

O prêmio

A premiação ocorreu durante a 23ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), em Salvador (BA), em novembro de 2019. Na ocasião, a Assembleia também conquistou o segundo lugar na categoria “Gestão” com o projeto “Ales Digital”.

Trinta e cinco projetos foram inscritos no prêmio, que tinha três categorias: “Gestão”, “Atendimento ao Cidadão” e “Projetos Especiais”. Foram, então, selecionados três por categoria para a fase final.

O prêmio para cada projeto vencedor foi de R$ 20 mil e tem que ser revertido para melhorias dos projetos das casas legislativas.

O Espaço Assembleia Cidadã é uma iniciativa que reúne diversos serviços voltados para a população, como posto de identificação da Polícia Civil para a emissão de carteiras de identidade; Procon Assembleia, Procuradoria Especial da Mulher, Delegacia de Defesa do Consumidor, Defensoria Pública, biblioteca e agências bancárias.

Já o Ales Digital vem diminuindo consideravelmente o uso do papel na Casa, tanto no trabalho legislativo quanto no administrativo. No âmbito legislativo, os deputados já protocolam seus projetos através do sistema que conta com certificação digital, pessoal e intransferível.

Já no administrativo, solicitações cotidianas de servidores ao setor de Gestão de Pessoas, por exemplo, somente são possíveis de forma virtual. Graças ao avanço da virtualização de processos e tramitações, o Ales Digital representa economia para os cofres públicos, maior transparência e eficiência dos atos.