Assembleia recebe novo presidente do Tribunal de Justiça

O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Erick Musso (Republicanos), recebeu em seu gabinete o novo presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza tomou posse no cargo em dezembro do ano passado e fez uma visita institucional ao presidente da Casa.

“Foi uma visita de cordialidade, porque após a minha posse, a Assembleia teve recesso, e essa é a primeira oportunidade em que pude estar aqui com o nosso presidente Erick Musso. Fui muito bem recebido”, afirmou o desembargador, que espera uma boa relação entre os poderes. “Queremos manter um bom entendimento tanto entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo e a nossa Assembleia Legislativa”, ressalta.

Erick Musso destacou a importância da visita. “O ano legislativo começando, e essa visita estreita o relacionamento entre os Poderes, que sempre foi profícuo, visando o bem estar dos capixabas, então, nós ficamos felizes e colocamos a Assembleia à disposição do Tribunal de Justiça, para toda e qualquer demanda que eles necessitarem dessa Casa de Leis”, assegurou Musso.

Ao final do encontro, o deputado presenteou o desembargador com fotos da formatura dele, em 1972. As imagens foram feitas pelo fotógrafo da Assembleia, Antônio Carlos Sessa Netto, o Tonico. “Foi um presente lindo”, disse emocionado o presidente do TJES.

O presidente do TJ estava acompanhado pelos juízes auxiliares Thiago Albani Galvêas e Felippe Monteiro Morgado Horta, enquanto o procurador-geral da Assembleia, Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas, acompanhou o presidente da Casa.