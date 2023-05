Assembleia recebe famílias dos servidores

Uma recepção calorosa para as famílias dos servidores, com sessão de fotos, café da manhã, contação de histórias e visita guiada às dependências da Assembleia Legislativa (Ales). A Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) da Casa realiza, nesta quinta-feira (18), o projeto “Minha Família na Ales”.

“O objetivo é reservar um momento para que os servidores possam trazer seus familiares para conhecer seu ambiente de trabalho e seus colegas de trabalho”, destacou a titular da SGP, Amanda Kiffer, que frisou a importância da integração, aproximação e melhoria do clima organizacional. A data foi escolhida em alusão ao Dia Internacional da Família, celebrado em 15 de maio.

Essa é a segunda vez que o evento é realizado na Casa. A servidora Patrícia Freire, da Coordenação do Grupo de Recursos Humanos, destacou que este ano a iniciativa contou com participação ainda maior e muitos servidores e famílias que compareceram no ano passado retornaram nessa edição.

É o caso da servidora Elaine Nascimento, que veio acompanhada do filho Joaquim, de 6 anos, e do esposo Duda Brasil, vereador de Vitória. O marido destacou a importância de participar para valorizar o trabalho da esposa e fortalecer a integração das famílias com o local e os colegas de trabalho.

Além dos momentos de recepção com fotos instantâneas, café e atividades para as crianças, os visitantes fazem uma visita guiada ao Plenário Dirceu Cardoso e ao setor de trabalho do seu familiar, de acordo com Rahulla Sarcinelli, da Coordenação do Grupo de Recursos Humanos.

Participaram da abertura do evento o diretor-geral da Ales, Miguel Pedro Amm Filho; o presidente do sindicato dos servidores (Sindilegis), Leandro Machado; o presidente da associação dos servidores, José Maria Pimenta; além de representantes dos bancos Banestes e Sicoob. O evento também tem apoio da Associação dos Servidores do Judiciário e dos Servidores Ativos dos demais Órgãos Públicos (Ajudes).

Fonte: POLÍTICA ES