Assembleia realiza coleta de tampinhas em apoio à causa animal

Quem quiser contribuir com uma boa causa, o apoio aos animais carentes, e ainda ajudar o meio ambiente, pode aderir à campanha de arrecadação de tampinhas plásticas ou metálicas e lacres de alumínio da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia Legislativa (Ales).

Já estão disponíveis em todos os 11 andares da Torre Legislativa os coletores desses materiais. A iniciativa é uma parceria do colegiado com o Sindicato da Indústria de Material Plástico (SindiplastES) e a ONG Vira Lata, Vira Luxo, no contexto do programa “Tampinha do Bem”.

“Nós recolhemos (as tampinhas) há algum tempo e agora avançamos colocando esses coletores. Podem ser doadas tampinhas de refrigerante, água, suco, qualquer tipo de tampinha, e também lacres de refrigerantes, água mineral e de bebidas alcoólicas. As pessoas que consomem esses produtos no final de semana podem trazer pra cá porque vai ter um ponto de coleta em cada andar da Torre Legislativa”, disse a presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais, deputada Janete de Sá (PSB).

Todas essas doações vão para a reciclagem e os recursos arrecadados serão destinados para a castração e vacinação de animais, compra de medicamentos, ração, entre outras ações. ”As tampinhas viram dinheiro que acaba resultando na castração de diversos animaizinhos que estão na rua, que são acolhidos por ONGs, associações, protetores independentes e também pessoas que não têm condições de fazer essa castração”, comentou a parlamentar.

De acordo com Janete, em breve, a Torre Administrativa também vai receber os coletores, fruto de uma parceria da comissão com o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). “Vai facilitar para as pessoas que quiserem trazer de casa, que coletaram essas tampinhas na rua ou que consumiram esses produtos. Elas sabem que terão onde colocar e que essas tampinhas e lacres terão uma destinação boa, útil e correta, visando fazer a castração e vacinação dos animais”, concluiu.

O que pode ser doado?

Tampinhas plásticas de recipientes de água, refrigerante, mate, suco, leite, isotônico, shampoo, condicionador, cremes, pasta de dente, remédios, repelente, sabão líquido, detergente, desinfetante, água sanitária, caneta, achocolatado, sorvete, manteiga, maionese etc;

Tampinhas metálicas de cerveja, refrigerante, tampas de potes e suco;

Lacres de alumínio.

Fonte: POLÍTICA ES