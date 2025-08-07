Política
Assembleia realiza coleta de tampinhas em apoio à causa animal
Quem quiser contribuir com uma boa causa, o apoio aos animais carentes, e ainda ajudar o meio ambiente, pode aderir à campanha de arrecadação de tampinhas plásticas ou metálicas e lacres de alumínio da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia Legislativa (Ales).
Já estão disponíveis em todos os 11 andares da Torre Legislativa os coletores desses materiais. A iniciativa é uma parceria do colegiado com o Sindicato da Indústria de Material Plástico (SindiplastES) e a ONG Vira Lata, Vira Luxo, no contexto do programa “Tampinha do Bem”.
“Nós recolhemos (as tampinhas) há algum tempo e agora avançamos colocando esses coletores. Podem ser doadas tampinhas de refrigerante, água, suco, qualquer tipo de tampinha, e também lacres de refrigerantes, água mineral e de bebidas alcoólicas. As pessoas que consomem esses produtos no final de semana podem trazer pra cá porque vai ter um ponto de coleta em cada andar da Torre Legislativa”, disse a presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais, deputada Janete de Sá (PSB).
Todas essas doações vão para a reciclagem e os recursos arrecadados serão destinados para a castração e vacinação de animais, compra de medicamentos, ração, entre outras ações. ”As tampinhas viram dinheiro que acaba resultando na castração de diversos animaizinhos que estão na rua, que são acolhidos por ONGs, associações, protetores independentes e também pessoas que não têm condições de fazer essa castração”, comentou a parlamentar.
De acordo com Janete, em breve, a Torre Administrativa também vai receber os coletores, fruto de uma parceria da comissão com o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). “Vai facilitar para as pessoas que quiserem trazer de casa, que coletaram essas tampinhas na rua ou que consumiram esses produtos. Elas sabem que terão onde colocar e que essas tampinhas e lacres terão uma destinação boa, útil e correta, visando fazer a castração e vacinação dos animais”, concluiu.
O que pode ser doado?
- Tampinhas plásticas de recipientes de água, refrigerante, mate, suco, leite, isotônico, shampoo, condicionador, cremes, pasta de dente, remédios, repelente, sabão líquido, detergente, desinfetante, água sanitária, caneta, achocolatado, sorvete, manteiga, maionese etc;
- Tampinhas metálicas de cerveja, refrigerante, tampas de potes e suco;
- Lacres de alumínio.
Fonte: POLÍTICA ES
Universal revela cartazes e bastidores de Wicked 2 com Ariana Grande e Cynthia Erivo
A Universal Pictures revelou nesta quarta-feira (6), os dois primeiros cartazes oficiais de Wicked Parte 2, com foco nas protagonistas...
Governo do Espírito Santo quer levar produtos afetados pelo tarifaço americano para o mercado europeu
O Governo do Espírito Santo busca parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos (ApexBrasil)...
Assembleia realiza coleta de tampinhas em apoio à causa animal
Quem quiser contribuir com uma boa causa, o apoio aos animais carentes, e ainda ajudar o meio ambiente, pode aderir...
PF realiza segundo mutirão de regularização migratória em Santa Catarina
Dionísio Cerqueira/SC. A Polícia Federal realizou, entre os dias 4/8 e 7/8, o segundo mutirão de regularização migratória voltado à...
PF realiza posse do novo Superintendente Regional no Maranhão
São Luís/MA. A Polícia Federal realizou, na tarde desta quinta-feira (7/8), a solenidade de posse do novo Superintendente Regional da...
PF prende foragido por homicídio no Aeroporto Internacional do Galeão/RJ
Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal prendeu um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio, na última...
Intervenção total na ponte sobre o Rio São Mateus na BR-101 tem nova data
Interdição acontecerá de segunda (18) a sexta-feira (22), sempre das 8h30 às 11h30 A Prefeitura de São Mateus informa à...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Regional
Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões
A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Estadual
Governo anuncia novos investimentos para unidades básicas e lança rede de atenção à saúde bucal
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (07), os municípios contemplados na segunda etapa do Plano Decenal APS...
Mulheres do Café: agricultoras de Alegre participam de curso de poda do conilon
Nessa terça-feira (05), agricultoras do Assentamento Floresta, em Alegre, no sul do Espírito Santo, participaram de um curso prático sobre...
Espírito Santo FM transmite Rio Branco x Luverdense neste sábado (09)
A Espírito Santo FM 89.1 vai acompanhar cada lance da disputa entre Rio Branco e Luverdense (MG) no próximo sábado...
Nacional
VÍDEO | Caminhão é flagrado transportando casa inteira em rodovia
Vídeo registrado mostra casa de madeira sendo transportada sobre caminhão em rodovia no Paraná, sem autorização Um vídeo registrado no...
VÍDEO | Mulher tenta dar selinho em pitbull e acaba mordida nos lábios
Uma mulher ficou ferida nos lábios após tentar beijar um cão da raça Pitbull na boca. O animal, que estava...
Motociclista cai sobre capô após acidente e usa celular até chegada de socorro
O condutor teve uma fratura da perna e a passageira ficou com ferimentos na cabeça. Na manhã desta quinta-feira (7),...
Policial
4º BPM celebra 44 anos com solenidade em Vila Velha
Na manhã de ontem (06), foi realizada a solenidade alusiva aos 44 anos de criação do 4º Batalhão da Polícia...
Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Boa Esperança
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em ação conjunta...
Polícia Civil prende suspeito de homicídio e uso de documento falso, em Ecoporanga
O trabalho investigativo da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, com...
ENTRETENIMENTO
Caio Castro posa ao lado da nova namorada, Vitória e celebra fase romântica: ‘RoloW’
Caio Castro, 36 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6), um álbum de fotos no Instagram ao lado da namorada, Vitória Bohn....
Carol Peixinho exibe barrigão de grávida e se impressiona com tamanho: ‘Está linda’
Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho, de 40 anos, se surpreendeu com o tamanho da barriga na reta final da gestação....
Ex-bailarina do Faustão diz que “perdeu trabalhos” após posar nua: “Me arrependo”
Alessandra Batista foi capa da revista “Sexy” Uma das profissionais que integrou o balé do Domingão do Faustão, a publicitária Alessandra Batista contou...
POLÍTICA
Iniciativa quer garantir identificação para autistas no âmbito estadual
O Projeto de Lei (PL) 332/2025, do deputado Coronel Weliton (PRD), busca garantir que pessoas com Transtorno do Espectro Autista...
Projeto Arranjos Produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
Arranjos produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
Esportes
Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil
A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional6 dias ago
Samarco reabre Programa Indenizatório Definitivo (PID) e amplia acesso à reparação
-
São Mateus5 dias ago
Tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na zona rural de São Mateus
-
São Mateus3 dias ago
Jovem de São Mateus é preso por estupro virtual e induzir crianças ao suicídio
-
Regional4 dias ago
Mulher morre atropelada por carro no Norte do ES
-
Regional5 dias ago
Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo fecha julho com menor número de homicídios em 29 anos
-
Regional6 dias ago
VÍDEO | Médico do Noroeste do ES morre em grave acidente no Mato Grosso
-
Variedades5 dias ago
Fernanda Campos é eleita a maior maria-chuteira do Brasil