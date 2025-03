Assembleia promove curso de proteção de autoridades

Vinte e quatro agentes de diversos órgãos de segurança participaram de formação especializada em proteção de autoridades. O curso foi realizado na Assembleia Legislativa (Ales), com organização da Polícia Legislativa da Ales em parceria com a Secretaria de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim.

Os instrutores foram profissionais de diversas instituições, com experiência na prática de segurança de autoridades. Entre os alunos estavam agentes da Polícia Legislativa da Ales, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Científica e das guardas civis de Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Marataízes e Anchieta.

Foram três dias de formação e, nesta quinta-feira (27), foi realizada uma cerimônia de encerramento com a entrega de certificados. Essa foi a segunda turma do curso. De acordo com a Diretoria de Polícia Legislativa da Ales, novos grupos são esperados, inclusive para tratar sobre outros temas da área da segurança.

O diretor Major Resende destacou a importância da padronização de procedimentos. Em entrevista, ele ressaltou o pioneirismo da Ales: “Nós temos uma Polícia Legislativa estadual e ela se tornou referência para os demais municípios criarem as suas Polícias Legislativas. (…) Não é a primeira vez que a gente faz um curso aberto. A gente já fez um curso de inteligência policial, para o qual veio gente da Polícia Federal, do Senado Federal e do Ministério Público da União”, disse.

Parceria

O treinamento foi realizado em conjunto com a Secretaria de Segurança de Cachoeiro, que convidou também os agentes de municípios da região – Itapemirim, Marataízes e Anchieta – para participar. “É uma parceria extremamente importante para a segurança pública em geral, porque a melhor forma de a gente combater o crime é integrar as forças. Porque através da integração nós temos troca de experiência, troca de informações, troca de conhecimentos”, disse o secretário da pasta, Clayton Siqueira.

O deputado Coronel Weliton (PRD) prestigiou a formatura dos agentes: “A Ales, através da Polícia Legislativa, através do apoio do nosso presidente Marcelo Santos, está desenvolvendo a capacitação desses agentes públicos para que, além de toda a população que será beneficiada por esses ensinamentos, (…) também as autoridades às quais eles estão diretamente subordinados, fazendo com que todo o complexo da segurança pública seja mantido”, comentou.

