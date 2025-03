Assembleia promove atividade em homenagem às mulheres

Feira de artesanatos, exposição de arte, lançamento de livro e mostra fotográfica. As atividades, que acontecem durante esta semana no térreo da Assembleia Legislativa (Ales), fazem parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8. O espaço para empreendedorismo, arte e cultura é uma realização da Procuradoria Especial da Mulher da Casa.

“As mulheres que não estão no Parlamento também querem esse espaço. Querem espaço para mostrar o seu trabalho, para mostrar a sua arte, para mostrar as suas opiniões e querem, sim, um espaço de fazer uma cobrança. Porque aqui, obviamente, é o Poder constituído. E nós nunca devemos perder o bom costume de cobrar dos Poderes constituídos”, afirmou a procuradora Especial da Mulher, deputada Iriny Lopes (PT).

A abertura oficial do evento contou com a participação de outros parlamentares, servidores da Casa, convidados e do presidente da Mesa Diretora, deputado Marcelo Santos (União). “A nossa Assembleia, proporcionalmente, é a Assembleia que mais tem mulheres na composição da Mesa Diretora. E é a Assembleia que tem mais mulheres em cargos de chefia, mostrando claramente que nós saímos do discurso, nós estamos na prática, mostrando que a mulher pode fazer o que quiser e vai ocupar o lugar que ela quiser, que ela tem competência para isso”, destacou o presidente.

Fotos do evento

Feira de artesanato

Nos estandes da Feira Cultural Mulheres Criativas podem ser encontrados artesanatos diversos, ícones da cultura capixaba – como o instrumento musical casaca – e muito mais. De acordo com a coordenadora do Projeto Empreendedoras Inclusivas, Suzana Lima, a feira tem o objetivo de visibilizar a arte e incluir artistas com algum tipo de deficiência:

“A feira resgata a autoestima dessas mulheres. O próprio negócio movimenta essas mulheres para desenvolverem suas habilidades, suas artes, seu conhecimento. É sobre visibilizar as empreendedoras e ampliar as oportunidades delas na sociedade, em todos os espaços. É sobre inclusão, acessibilidade, dignidade e respeito com a inclusão dessas mulheres”, afirma Suzana.

A Feira Cultural Mulheres Criativas acontece até sexta-feira (14), no térreo da Ales, próximo ao Espaço Assembleia Cidadã. O horário de visita é das 9 às 17 horas, e a entrada é gratuita.

Exposição de arte

Na exposição da artista Fabiana Natalino, que retrata a pintora mexicana Frida Kahlo em aquarelas feitas com pigmentos da terra e elementos naturais, encontram-se arte, natureza e o poder feminino. Ela conta que as tintas são feitas a partir da terra da região onde mora, o Caparaó. “Minha avó já fazia isso, então é uma questão de ancestralidade também. E a escolha de Frida se deu devido ao empoderamento da mulher”, completa.

Fabiana também vai ministrar a oficina “Cores da Terra” na quarta-feira (12) e na quinta-feira (13), das 9 às 10 horas. “Vou ensinar como fazer a tinta a partir da terra”, revela.

Lançamento de livro

O empoderamento também está presente no livro infantil “O mundo de Tita”, terceira obra da escritora Juh D’Lyra, apresentado na abertura do evento. “O objetivo do livro é o empoderamento de crianças. Tita é uma menina de cinco anos que ama brincar e que, por meio da sua mãe, descobre o poder do seu cabelo diferente. Nesse livro a gente vai fazendo uma grande aventura, descobrindo a história dela”, conta Juh.

Fonte: POLÍTICA ES