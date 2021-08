Assembleia presta homenagem a padres

Na noite desta sexta-feira (20) a Assembleia Legislativa (Ales) promoveu sessão solene para celebrar o Dia do Padre, comemorado em 4 de agosto. A Casa recebeu sacerdotes de diversas paróquias do Espírito Santo e concedeu honrarias para 24 deles. Os presentes ressaltaram a missão evangelizadora dos religiosos, o trabalho em meio à pandemia do novo coronavírus e às vítimas da Covid-19.

O proponente da solenidade foi o deputado Alexandre Xambinho (PL), que destacou que a Casa estava homenageando aqueles que compõem a base da Igreja Católica. “É uma justa e merecida homenagem na missão evangelizadora. Estamos aqui com o pilar da Igreja Católica, toda obra se inicia por um pilar e o pilar são os padres, que fazem o trabalho de evangelização, missionário e social”, pontuou.

Ele salientou que a Igreja se readaptou para manter as atividades durante a pandemia. “Os padres se dedicaram cada vez mais para dar orientação ao povo, que vem sofrendo com as medidas necessárias para evitar a proliferação da Covid-19, levando uma palavra amiga, de fé, de amor e têm um papel essencial na vida da população para levar uma palavra de conforto nesse momento que as famílias têm vivido”, disse.

Confira os registros fotográficos da sessão solene

Representando o arcebispo de Vitória, Dom Frei Dario Campos, o padre José Pedro Luchi falou que a solenidade é um reconhecimento da sociedade pelo trabalho e dedicação dos sacerdotes. “É um estímulo para continuarmos no serviço do povo de Deus e dos concidadãos, especialmente nesse tempo de risco e angústia, onde os sinais de esperança e companhia são tão necessários”, frisou.

Já o Padre Renato Covre, da Catedral Metropolitana de Vitória, lembrou dos sacerdotes que perderam as vidas exercendo suas atividades nesses tempos tão difíceis. “Tivemos dois irmãos nossos que em 2021 tiveram suas vidas interrompidas vítimas da Covid-19 e eram muitos jovens, os padres Kléber e Fernando. Em poucos meses teriam sido vacinados e provavelmente estariam aqui conosco”, recordou.

Um dos homenageados com a Comenda Domingos Martins foi o padre Anderson Teixeira, da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Rita, Vila Velha, que completa 20 anos de sacerdócio neste ano. “A homenagem tem uma conotação maior e mais profunda. Não só enfatiza os dons e carismas que temos, mas aponta as maravilhas que Deus é capaz de realizar através da nossa fragilidade nos lugares diversos onde estamos em missão”, afirmou.

Além da Comenda Domingos Martins, houve a entrega da Arautos da Paz. A primeira é considerada a maior honraria da Ales, sendo destinada a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços à sociedade capixaba; já a segunda é concedida aos líderes de qualquer religião que se destaquem no compromisso de promover a paz, o respeito ao próximo e que, por meio da religião, trabalham pela promoção da justiça social. Também ocorreu a entrega de placas de homenagens.

Formaram a mesa da solenidade, além dos citados, os padres Roberto Natal e Jorge Campos Ramos, e os vereadores por Vila Velha Joel Rangel (PTB) e por Vitória Armandinho Fontoura (Podemos). O evento ainda contou com apresentação musical da cantora católica Flávia Dornellas.

Homenageados com a Comenda Domingos Martins

Padre Roberto Francisco Sebastião Natal

Padre Anderson Teixeira

Homenageados com a Comenda Arautos da Paz

Padre Renato Criste Covre

Padre Ricardo Petroni Smiderle Passamani

Padre Fábio Cosme Pires Mendes

Padre André de Paiva Oliveira

Padre Davidson Coelho de Castro

Padre João Batista da Silva

Padre Benyamin Boro Nama

Padre Tárcio Rosa Siqueira

Padre José Pedro Luchi

Padre Antônio Peroni Filho

Homenageados com Placas

Dom Frei Dario Campos (representado pelo padre José Luchi)

Padre Evandro Loureiro Sagrilo

Padre Adriano Francisco Souza

Padre Gudialace Silva de Oliveira

Padre Jorge Campos Ramos

Frei Quércio Patrique De Souza

Padre Júlio César Coelho

Padre Jairo Antônio De Souza

Padre Alceri Francisco Alves (representado pela coordenadora de Pastoral Neuza Maria Alves)

Padre Arlindo Moura de Melo (representado pelo Diácono Venilton Pereira)

Padre Jocemar José Francisco Zagoto

Frei Ademildo Gomes