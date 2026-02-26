Política
Assembleia presta homenagem à equipe que pesquisa polilaminina
A Assembleia Legislativa (Ales) homenageou nesta quinta-feira (26) a cientista brasileira Tatiana Sampaio e toda a equipe responsável pelos estudos científicos sobre a polilaminina, uma proteína com resultados promissores para tratamento de lesões medulares. A pesquisadora recebeu a mais alta honraria da Casa, a Ordem do Mérito Domingos Martins, em solenidade realizada na Presidência da Ales.
A docente é chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Durante a homenagem, o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), destacou a importância de “reconhecer dentro da ciência o que é exemplo para a [própria] ciência e a sociedade”. “Estamos aqui agradecendo em nome do povo capixaba pelo que vocês estão oferecendo ao mundo”.
Para a deputada Janete de Sá (PSB), proponente da homenagem conjuntamente ao presidente da Ales, com a pesquisa que a equipe está desenvolvendo, “nós vamos fazer uma revolução de fato”. Janete enfatizou que a polilaminina é uma promessa de dignidade. “Os estudos mostram que existe um horizonte real para a recuperação funcional de pessoas que perderam seus movimentos”.
Também entusiasta das homenagens, o deputado Lucas Polese (PL) ressaltou a importância da ciência para a sociedade e que a pesquisa desenvolvida na UFRJ alimenta a expectativa de sucesso de milhares de brasileiros. “Pessoas munidas de ciência são capazes de grandes coisas”, refletiu Polese.
A pesquisadora homenageada fez um discurso de agradecimento em uma sala lotada de convidados, servidores da casa, imprensa e assessorias. Para Tatiana Sampaio, o “giro” de homenagens e eventos em reconhecimento ao trabalho do grupo também acaba por mostrar o quanto a sociedade brasileira “reconhece e vive a ciência”. “Povo brasileiro gosta de ciência sim, povo brasileiro vibra com a ciência”.
Mais cedo toda a equipe foi homenageada com a Comenda Jerônimo Monteiro, concedida pelo governo do Estado. Tatiana também recebeu homenagens das Câmaras Municipais de Cariacica (título de cidadania), de Serra (voto de congratulação) e da empresa Vale.
Equipe
A equipe coordenada pela pesquisadora também foi homenageada pela Ales. Os médicos Olavo Borges Franco, Bruno Alexandre Cortes e Marco Aurélio Braz de Lima, que integram a equipe da bióloga, foram condecorados com a Comenda Dr. Afonso Schwab. O senhor Ogari de Castro Pacheco, médico e fundador do laboratório que apoia as pesquisas, também foi homenageado com a comenda destinada a profissionais médicos que se destacam em sua profissão.
Ainda teve reconhecimento da Ales, com certificado, o assessor especial do governo estadual e coordenador do grupo de trabalho da polilaminina no ES, Mitter Mayer Volpasso Borges, que se despediu nesta quinta (26) do governo e passará a compor a equipe da pesquisa.
A pesquisa
A polilaminina tem como base a proteína laminina e sua capacidade de reorganizar a forma como as células e o tecido se comportam em uma situação de regeneração do sistema nervoso.
A cientista começou a investigar os potenciais da proteína modificada em 1998. Em 2010, houve resultados promissores em testes com ratos lesionados. Em 2016, o primeiro com cães. Os testes com humanos seriam autorizados em 2018, quando oito pessoas com lesões recentes por acidentes (entre 24 horas e 3 dias) receberam a aplicação. Na fase experimental, alguns pacientes lesionados recuperaram seus movimentos, seja total ou parcialmente, após receberem o medicamento.
FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil
Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES
Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...
Trabalhadora rural morre atropelada por ônibus escolar em Linhares
Rosimere Pinto da Silva, de 53 anos, seguia para o primeiro dia de trabalho em uma fazenda da região; alunos...
Estadual
Nova variedade de banana do Incaper é lançada em Alfredo Chaves
A banana Ambrosia, nova cultivar do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) foi lançada na tarde...
Banestes alcança lucro líquido recorde de R$ 413 milhões no resultado anual de 2025
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou, nesta terça-feira (24), os resultados do exercício do ano de 2025....
Inscrições prorrogadas para concurso de professor da Fames com salários de até R$ 10.062
A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) prorrogou as inscrições para o concurso de docentes em diversas áreas de...
Nacional
Pai denuncia mãe que torturou filha e expôs bebê nu em rede social
A mulher, de 23 anos, disse que castigou a própria filha por ela ter brigado com a irmã mais nova,...
Advogado e companheiro são presos por estuprar criança autista
Eles também teriam abusado de uma criança de quatro anos e aliciado outras, que estudavam em uma escola ao lado...
Traficantes tentam decepar braços de adolescente grávida
Motivação do crime cometido em Belo Horizonte pode ter relação com dívidas relacionadas ao tráfico de drogas Uma menina de 14...
Policial
PM realiza importante apreensão em Rio Bananal
Nessa quarta-feira (25), às 14h20, durante patrulhamento no bairro São Jorge Tiradentes, em Rio Bananal, policiais abordaram um indivíduo suspeito...
Deic de Aracruz conclui inquéritos sobre furtos qualificados a comércios
Nesta quinta-feira (26), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de...
DRFV cumpre mandado de prisão preventiva e apreende arma com numeração raspada na Serra
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), com...
ENTRETENIMENTO
Maisa curte jantar em Milão e aposta em look fashionista: ‘Construindo memórias’
A atriz e apresentadora Maisa, de 23 anos, segue aproveitando dias de descanso na Itália. Na noite de quarta-feira (25),...
Mel Maia exibe tatuagens e marquinhas em fotos de biquíni e esquenta a web
A atriz Mel Maia voltou a chamar a atenção dos seguidores ao compartilhar uma nova sessão de fotos de biquíni...
Juliana Bonde provoca seguidores com foto ousada em meio à natureza
A cantora Juliana Bonde voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um clique ousado que rapidamente repercutiu entre os...
POLÍTICA
Curso de proteção de autoridade tem aulas práticas
O que há em comum entre os assassinatos de Abraham Lincoln, em 1865; do arquiduque Francisco Ferdinando, que deflagrou a...
Deputada pede núcleo no Samu para atender casos de saúde mental
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) encaminhou ao governo do Estado a Indicação 1.128/2025, de autoria da deputada Camila...
Projeto reconhece arte bauernmalerei como manifestação cultural
A pintura bauernmalerei tem origem germânica e comunidades e descendentes no Espírito Santo fazem das pinceladas que lembram vírgulas uma...
Esportes
Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Grêmio bate Atlético-MG de virada e afunda Galo no Z4
O Grêmio mostrou resiliência e inteligência para aproveitar a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e garantiu uma importante vitória...
Inter e Remo empatam no Mangueirão e seguem sem vencer no Brasileirão
A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de frustração para Internacional e Remo. Em duelo realizado no...
