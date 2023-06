Assembleia participa de seminário sobre violência

Aconteceu nesta quinta-feira (22) o I Seminário Regional Sul de Prevenção e Enfrentamento à Violência (I Sepev Sul). O evento, realizado no auditório do Centro Universitário São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim, discutiu o fortalecimento de políticas públicas, a defesa da garantia de direitos e o enfrentamento às violências no Sistema Único de Saúde (SUS) e em vários setores da sociedade.

O seminário teve a participação do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (Podemos), que pontuou a importância do Legislativo estadual, dos poderes Executivo e Judiciário, e dos municípios, no enfrentamento dos casos de violência que vêm aumentando em todo o país.

“Juntos, buscamos soluções e estratégias para garantir a segurança e combater a criminalidade em nosso Estado. Na Assembleia Legislativa aprovamos e fiscalizamos a aplicação de leis para combater a violência e o mais importante, aprovamos o Orçamento estadual para que o governo possa investir em segurança pública. Estamos engajados no compartilhamento de conhecimento e no fortalecimento de parcerias em prol de um futuro mais pacífico e acolhedor para todos os capixabas”, disse o parlamentar.

A atividade durou o dia inteiro e contou com apresentações culturais, debates e palestras abordando os diversos tipos de violência. O seminário contou com a participação de secretários municipais e servidores da Saúde, Educação e Assistência Social; integrantes do Executivo estadual; especialistas em temas discutidos no encontro; conselheiros tutelares; integrantes de Conselhos das Mulheres; e representantes do Ministério Público estadual (MPES), da Defensoria Pública (DPES), e das polícias Civil (PCES) e Militar (PMES) que atuam no enfrentamento à violência.

