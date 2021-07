Assembleia Legislativa fecha para manutenção

Entre os dias 28 e 30 de julho (quarta a sexta-feira), a Assembleia Legislativa (Ales) estará fechada para manutenção predial, realizada pela Diretoria de Infraestrutura da Casa.

Durante esse período, o prédio passará por serviços como sanitização da cisterna; manutenção dos pisos em áreas comuns; lavagem dos chillers (equipamentos de ar condicionado com sistema baseado no resfriamento de água); manutenção elétrica em diversas áreas, principalmente nas de grande circulação; e higienização das caixas d’água, cuja drenagem servirá para lavar as garagens.

Um dos pontos mais importantes da manutenção a ser realizada nesta semana é o sistema de ar refrigerado. Os dois chillers que garantem a climatização da Assembleia Legislativa são estruturas grandiosas instaladas em cima do nono andar da torre parlamentar e, segundo a coordenadora de manutenção do Palácio Domingos Martins, Ana Flávia Azeredo, estão funcionando com força total.

“Este ano, depois de quase 10 anos sem funcionar com 100% de sua capacidade, concluímos as trocas das peças e ele voltou a funcionar 100%; tanto que só estamos com ele refrigerando a Casa”, informou Ana Flávia.

Na segunda-feira (2), a Assembleia Legislativa retoma o funcionamento normal, tanto dos setores administrativos quanto dos trabalhos legislativos. A Ales funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 19 horas.