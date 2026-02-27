Assembleia homenageia equipe que pesquisa polilaminina

A Assembleia Legislativa (Ales) homenageou nesta quinta-feira (26) a cientista brasileira Tatiana Sampaio e toda a equipe responsável pelos estudos científicos sobre a polilaminina, uma proteína com resultados promissores para tratamento de lesões medulares. A pesquisadora recebeu a mais alta honraria da Casa, a Ordem do Mérito Domingos Martins, em solenidade realizada na Presidência da Ales.

A docente é chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Durante a homenagem, o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), destacou a importância de “reconhecer dentro da ciência o que é exemplo para a [própria] ciência e a sociedade”. “Estamos aqui agradecendo em nome do povo capixaba pelo que vocês estão oferecendo ao mundo”.

Para a deputada Janete de Sá (PSB), proponente da homenagem conjuntamente ao presidente da Ales, com a pesquisa que a equipe está desenvolvendo, “nós vamos fazer uma revolução de fato”. Janete enfatizou que a polilaminina é uma promessa de dignidade. “Os estudos mostram que existe um horizonte real para a recuperação funcional de pessoas que perderam seus movimentos”.

Também entusiasta das homenagens, o deputado Lucas Polese (PL) ressaltou a importância da ciência para a sociedade e que a pesquisa desenvolvida na UFRJ alimenta a expectativa de sucesso de milhares de brasileiros. “Pessoas munidas de ciência são capazes de grandes coisas”, refletiu Polese.

A pesquisadora homenageada fez um discurso de agradecimento em uma sala lotada de convidados, servidores da casa, imprensa e assessorias. Para Tatiana Sampaio, o “giro” de homenagens e eventos em reconhecimento ao trabalho do grupo também acaba por mostrar o quanto a sociedade brasileira “reconhece e vive a ciência”. “Povo brasileiro gosta de ciência sim, povo brasileiro vibra com a ciência”.

Mais cedo toda a equipe foi homenageada com a Comenda Jerônimo Monteiro, concedida pelo governo do Estado. Tatiana também recebeu homenagens das Câmaras Municipais de Cariacica (título de cidadania), de Serra (voto de congratulação) e da empresa Vale.

Equipe

A equipe coordenada pela pesquisadora também foi homenageada pela Ales. Os médicos Olavo Borges Franco, Bruno Alexandre Cortes e Marco Aurélio Braz de Lima, que integram a equipe da bióloga, foram condecorados com a Comenda Dr. Afonso Schwab. O senhor Ogari de Castro Pacheco, médico e fundador do laboratório que apoia as pesquisas, também foi homenageado com a comenda destinada a profissionais médicos que se destacam em sua profissão.

Ainda teve reconhecimento da Ales, com certificado, o assessor especial do governo estadual e coordenador do grupo de trabalho da polilaminina no ES, Mitter Mayer Volpasso Borges, que se despediu nesta quinta (26) do governo e passará a compor a equipe da pesquisa.

A pesquisa

A polilaminina tem como base a proteína laminina e sua capacidade de reorganizar a forma como as células e o tecido se comportam em uma situação de regeneração do sistema nervoso.

A cientista começou a investigar os potenciais da proteína modificada em 1998. Em 2010, houve resultados promissores em testes com ratos lesionados. Em 2016, o primeiro com cães. Os testes com humanos seriam autorizados em 2018, quando oito pessoas com lesões recentes por acidentes (entre 24 horas e 3 dias) receberam a aplicação. Na fase experimental, alguns pacientes lesionados recuperaram seus movimentos, seja total ou parcialmente, após receberem o medicamento.

