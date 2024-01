Assembleia homenageia comandante da Marinha

A Comenda Domingos Martins, mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo Capixaba foi entregue nesta segunda-feira (8) ao comandante da Capitania dos Portos no estado, capitão de Mar e Guerra da Marinha Alexsander Moreira dos Anjos. A comenda foi entregue pelo presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (Podemos), na Capitania dos Portos, em Vitória.

Natural da cidade do Rio de Janeiro (RJ), o comandante ingressou na Marinha do Brasil em 1995, por meio do concurso público de admissão da Escola Naval. Em 2001 concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais (CAAVO). Ocupou diversas funções na Aviação Naval, entre elas chefe do Departamento de Operações do Esquadrão HU-2; instrutor de Voo e Checador de Certificado de Voo por Instrumentos (CVI) das aeronaves AS-332/532/EC725; e comandante do 4º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral.

“Receber essa valorosa comenda é muito significante, coroa o trabalho realizado ao longo desses anos junto à sociedade capixaba. Fico muito honrado com esse reconhecimento”, destacou o homenageado.

“É com muita alegria que entregamos a Comenda Domingos Martins, maior honraria do Poder Legislativo ao capitão dos Anjos. Essa homenagem simboliza a gratidão e apreço pelo trabalho notável que ele tem feito em prol do nosso Estado. Com a entrega da comenda realçamos também a importância da colaboração entre a Assembleia Legislativa e a Marinha do Brasil. O capitão dos Anjos personifica a essência dessa parceria, fortalecendo os laços que unem essas entidades em benefício da sociedade capixaba”, afirmou Marcelo Santos.

Comenda Domingos Martins

A Comenda Domingos Martins, criada pela Ales em 1984, é concedida a personalidades ou instituições, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços à sociedade. Ela pode ser concedida em cinco graus diferentes, dependendo da hierarquia do cargo ocupado pelo homenageado. O grau “Grã-Cruz” é o mais alto deles. A comenda foi criada pela Resolução 1.390/1984 e regulamentada pela Resolução 1.391/1984.

Fonte: POLÍTICA ES