Assembleia homenageia 75 cidadãos em solenidade

A mais alta honraria da Assembleia Legislativa (Ales) – a Ordem do Mérito Domingos Martins – foi entregue a 28 personalidades na noite desta quarta-feira (9). Em evento concorrido realizado no Plenário Dirceu Cardoso, outros 47 homenageados foram agraciados com o Título de Cidadão Espírito-Santense. O evento foi promovido pela Mesa Diretora da Ales.

Quem presidiu os trabalhos foi o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), o 2º vice-presidente da Mesa. O parlamentar destacou que os homenageados foram escolhidos por seus méritos e contribuições ao estado. “São pessoas que são exemplo de ética, dedicação e compromisso público”, ressaltou, relembrou aos presentes quem foi Domingos Martins, capixaba que foi líder da Revolução Pernambucana de 1817 – movimento republicano que buscava a independência de Portugal. O deputado frisou o “espírito de coragem e independência” do revolucionário.

Sobre a entrega do Título de Cidadão Espírito-Santense, o presidente da sessão solene explicou que é uma forma de “acolhimento oficial e afetivo” para pessoas que contribuem com o desenvolvimento e progresso do estado. “Que a homenagem se traduza em motivação contínua”, discursou.

Vários parlamentares estiveram presentes no evento. A deputada Janete de Sá (PSB) falou em nome de todos e salientou a “contribuição extraordinária” que os homenageados têm dado ao estado. “São pessoas que escolhem o Espírito Santo para empreender e edificar suas famílias”, disse.

Ao final do evento, o deputado Coronel Weliton (PRD) também se pronunciou parabenizando as personalidades que fazem o estado cada vez mais próspero.

A Ordem do Mérito Domingos Martins é concedida a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade capixaba. Instituída pela Resolução 1390/1984, a honraria tem cinco graus: grã-cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro.

Já o Título de Cidadão Espírito-Santense é conferido a pessoas nascidas fora do Espírito Santo e que estabelecem relações benéficas para o estado capixaba. Sua concessão é regulamentada pela Lei 7.832/2004.

Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o conselheiro Durval Ângelo, discursou em nome dos homenageados. Ele recebeu a Ordem do Mérito “Domingos Martins”, no grau de comendador, por indicação do deputado João Coser (PT).

Durval Ângelo nasceu em Baixo Guandu e cresceu em Castelo. Após seis mandatos como deputado estadual em Minas Gerais, ele foi indicado, em 2018, para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em fevereiro deste ano assumiu a presidência do órgão.

Em seu discurso, ele destacou a importância da figura de Domingos Martins para a história do Brasil. Em entrevista à equipe de comunicação da Ales, Durval frisou que Domingos Martins “era um intelectual muito preparado (…), defendia a igualdade, andava com negros, pardos, indígenas e defendia a abolição da escravatura”.

“No momento em que a gente vive com tanta intolerância no Brasil, com um discurso de ódio cada vez mais forte, ver a figura de Domingos Martins é como uma esperança e uma luz”, destacou.

1. Alexandre Bezerra Camara

2. Alexandre Puppim

3. Alister Jones Pieper

4. Antônio Carlos dos Santos

5. Antônio Gualhano Azevedo

6. Arlindo Ribeiro Soares

7. Arnaldo Borgo Filho

8. Cleto Venturim

9. Dárcio Schwab Stehling

10. Durval Ângelo Andrade

11. Eduardo José Ramos

12. Gabriel Tebaldi Meira

13. Ivair Máximo da Silva Júnior

14. Jeffrey Chiquini da Costa

15. Juliana Pimentel Miranda dos Santos

16. Ladislau Paulino Campos

17. Luan Sperandio Teixeira

18. Marcos Coutinho Sant’Aguida do Nascimento

19. Marcos Sborowski Pollon

20. Miltro José Dalccamin

21. Pablo de Andrade Rodrigues

22. Rafael Siqueira Cavalieri

23. Raquel Carpenter Costa dos Santos

24. Renan Sales Vanderlei

25. Roberto Camillato

26. Sidemar de Lima Acosta

27. Winston Roberto Soares Vieira Machado

28. Yuval Vagdani

1. Alberito Raimundo Rodrigues de Souza

2. Alexandre Senra

3. Anderson Magalhães Madeira

4. Antônio da Rocha Sales

5. Aparecida de Fátima Cordeiro Alves

6. Bruno Marcelo de Oliveira Lima

7. Carlos André Franca de Souza

8. Carlos Roberto Nocetti

9. Daniel Aaron Weiss

10. Danyllo Bueno Pinheiro de Paula

11. David Mariano de Oliveira

12. Eliza Aparecida Venzi Gonçalves

13. Francisco José Carvalho Izidoro

14. Gabriel dos Santos Ferreira

15. Guilherme Corrêa Nunes

16. Henrique de Alcântara Passaro

17. Higino Ferreira do Nascimento Neto

18. Jairo Antônio de Souza

19. Jaqueline de Assis Oliveira

20. Jeffrey Chiquini da Costa

21. Jessi Evaristo dos Santos

22. João Henrique de Andrade Lima Campos

23. Jorge Vilchez Guerrero

24. José Fernando Vieira da Mota

25. José Geraldo Ferreira da Silva

26. José Gomes da Silva Neto

27. José Soares Rezende

28. Joseana Sousa

29. Júnior Trovão

30. Leonardo Cleiton Camargo

31. Luis Carlos Garcia

32. Luís Carlos Hadad

33. Luiz Dayr Dilon Junior

34. Luiz de França e Silva Meira

35. Marcelo Guerra Zonta

36. Marcos Dias de Sales

37. Marcos Santos

38. Moacyr Campos Potsch Magalhães

39. Odilon Calian

40. Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior

41. Patrick Avelar Santos Silva

42. Rafael Rocha de Paula

43. Ricardo Iannotti da Rocha

44. Rogério Penedo Felix

45. Thiago Batista Garrocho Maximiano

46. Vera Lúcia Grypp de Souza

47. Whilzilene dos Santos Gonçalves.

