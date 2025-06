Assembleia do ES adere à Rede Legislativo Sustentável

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aderiu ao acordo de cooperação técnica da Rede Legislativo Sustentável. Formada por órgãos públicos, a rede busca promover o compartilhamento de experiências e de boas práticas relacionadas à sustentabilidade dentro da gestão pública.

Entre as formas de cooperação previstas no acordo estão intercâmbio de dados, pesquisas e tecnologias; organização de eventos, seminários e workshops; e cursos de formação na área. O acordo não implica compromissos financeiros. O extrato de adesão foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 18 de junho.

O acordo é celebrado entre o Tribunal de Contas da União (TCU), o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, com a adesão de Legislativos estaduais e municipais. A vigência da adesão ao acordo é de 120 meses.

“Com a adesão a esse acordo, a Ales passa a estar integrada com toda a Rede de Legislativos do Brasil, Tribunais de Contas e outras instituições públicas, trocando informações e recursos tecnológicos em prol de uma gestão pública sustentável”, explica o subdiretor de Sustentabilidade da Casa, Williman José de Andrade.

A iniciativa permitirá à Ales o acesso a plataformas de gestão, banco de dados estatísticos, bem como o intercâmbio de boas práticas sustentáveis. “Isso é uma forma de a Ales trabalhar em conjunto trazendo para a nossa Casa Legislativa as melhores práticas e mecanismos de sustentabilidade”, afirma Andrade.

Fonte: POLÍTICA ES