Assembleia debate combate à fome no estado

Apesar de o Espírito Santo figurar no ranking nacional como o estado com menor índice de insegurança alimentar do país, 14% dos capixabas ainda enfrentam dificuldades para aquisição de alimentos. A afirmação é do engenheiro agrônomo Michel Tesch, palestrante desta quarta-feira (6) do Conexões Sustentáveis, iniciativa da Escola do Legislativo que debate a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

O especialista da Secretaria de Estado de Agricultura (Seag) abordou a temática relacionada ao combate à fome e produção de alimentos em todo o mundo, segundo dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030.

Aquisição de alimentos

Segundo Michel Tesch, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), o governo tem buscado auxiliar as pessoas mais carentes a se alimentar por meio de fornecimento de produtos adquiridos da cadeia produtiva da agricultura familiar.

Nesse contexto, destacou, além de combater a fome, a iniciativa governamental favorece também os pequenos produtores de alimentos, gerando emprego e renda no campo.

Tesch citou também entre as medidas adotadas no estado para enfrentar o problema a implementação do Programa Bolsa Capixaba, que serve de complemento aos benefícios federais de auxílio às pessoas em situação de extrema pobreza.

Incentivos

O especialista da Seag afirmou ainda que o governo tem enfrentado a vulnerabilidade social, que inclui a fome, ao expandir a produção de pequenos negócios no campo por meio de programas estruturados na sustentabilidade, aumento da produtividade, da renda e da qualidade de vida no campo.

“O resultado disto é que, apesar de ser um estado com pequeno território, somos os maiores produtores nacionais de café conilon, mamão, gengibre e pimenta do reino”, destacou.

Agricultura familiar

O diretor da Escola do Legislativo, ex-deputado Sergio Majeski, que é graduado em geografia, avaliou que o Espírito Santo apresenta características na área rural que ajudam a manter o estado numa posição de destaque no cenário nacional em relação à agricultura familiar e ao desenvolvimento sustentável.

Conforme pontuou, a maioria dos negócios do campo consiste em pequenas propriedades rurais administradas por famílias que plantam para a própria subsistência, ofertando ao mercado o que excede da produção.

Majeski considera fundamental que o governo crie oportunidades de incremento desses negócios de forma a possibilitar cada vez mais o aumento da produtividade na área da agricultura familiar, o que potencializará esses pequenos negócios.

Essas medidas, conforme acrescentou, podem contribuir para ajudar no combate à subnutrição no estado e no país, haja vista que a maior parte da comida presente à mesa dos brasileiros é produzida pelos pequenos e médios produtores rurais.

Próximo encontro

A próxima palestra está marcada para o dia 13 de setembro, às 14 horas, e abordará o ODS 7 – Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. O palestrante é o engenheiro florestal e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Luiz Fernando Schettino.

Ao todo, o Conexões Sustentáveis realizará 17 palestras – uma sobre cada tema da Agenda 2030 da ONU. Os encontros serão, em sua maioria, às quartas-feiras, das 14 às 16 horas, no auditório Augusto Ruschi da Assembleia Legislativa (Ales). Clique aqui e faça sua inscrição.

