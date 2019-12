Assembleia da ONU, manchas de óleo e mais: relembre os fatos de setembro

arrow-options Agência Brasil Manchas de óleo começaram a aparecer nas praias brasileiras em setembro

Duas grandes refinarias da empresa petrolífera saudita Aramco foram incendiadas com o uso de drones. O ataque foi reivindicado pelos rebeldes houthis que combatem a intervenção saudita no vizinho Iêmen.

O governo lançou a carteira de trabalho digital e a carteira estudantil digital. Foram sancionadas a lei de abuso de autoridade e a lei que amplia a posse de arma em propriedades rurais. O governo decidiu descontingenciar mais R$ 8,3 bilhões do Orçamento para distribuição entre ministérios. Desse valor, R$ 1,9 bilhão foi para o Ministério da Educação.

Manchas de óleo

Manchas de óleo invadiram as praias do litoral nordestino e chegaram até o Sudeste. Ainda não se sabe a origem da substância que poluiu a costa brasileira. Até uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi instaurada para investigar o derramamento de óleo.

Assembleia da ONU

Após passar por mais uma cirurgia, desta vez para retirar uma hérnia, o presidente Jair Bolsonaro participou da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Durante o discurso, Bolsonaro defendeu a soberania brasileira.

Sabatina

O plenário do Senado aprovou o nome de Augusto Aras como novo Procurador-geral da República. Após a sabatina, foram 68 votos a favor, 10 contrários e uma abstenção à sua indicação. Aras foi nomeado e ficará no cargo por dois anos.

Incêndio no Hospital Badim

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Hospital Badim, da Rede d’Or, no Rio de Janeiro. O fogo começou com um curto-circuito no Prédio 1 do hospital, o mais antigo do complexo, espalhando fumaça por todos os andares do edifício. Ao menos 22 pessoas morreram vítimas da tragédia.

Jogos Parapan-Americanos

Disputado oficialmente desde 1999, os Jogos Parapan-americanos têm agora o Brasil como o dono da melhor campanha de todos os tempos: 308 medalhas, 124 ouros, 99 pratas e 85 bronzes. Essa é a quarta vez seguida que a delegação verde e amarela liderou o quadro de medalhas.

Obituário

O cantor português Roberto Leal morreu aos 67 anos, em São Paulo. De acordo com a assessoria do artista, um melanoma maligno (câncer de pele) evoluiu e atingiu o fígado, causando síndrome de insuficiência hepato-renal. O cantor ficou famoso no Brasil pela música Arrebita, que estreou nos palcos em 1971, na Discoteca do Chacrinha, da TV Globo. Em sua carreira, vendeu mais de 25 milhões de discos.

O ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, morreu aos 81 anos. Após passar mal, Goldman foi internado e ser submetido a uma cirurgia no cérebro.

O sambista Elton Medeiros, conhecido pela composição de O Sol Nascerá , em parceria com Cartola, morreu aos 89 anos no Rio de Janeiro. Ele estava internado na Casa de Saúde Pinheiro Machado, na zona sul da cidade. A pedido da família, o hospital não deu nenhuma informação sobre a morte do artista.

Goleiro do Vasco entre 1969 e 1975 e famoso por levar o milésimo gol de Pelé, Edgardo Norberto Andrada faleceu aos 80 anos. O argentino também brilhou na sua terra natal e conquistou a Copa América de 1963.

O ex-presidente e líder da independência do Zimbábue Robert Mugabe morreu aos 95 anos, quase dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos.

O ex-presidente da França Jacques Chirac morreu aos 86 anos. Foi presidente da França durante dois mandatos, entre 1995 e 2007, depois de ter assumido funções de primeiro-ministro durante dois períodos (1974-76 e 1986-88). Foi, também, prefeito de Paris, além de ter sido deputado e ministro.