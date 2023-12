Assembleia celebra a magia do samba

O Legislativo Estadual abriu as portas nesta segunda-feira (4) para a maior manifestação popular do país: o carnaval. Representantes de escolas e blocos se apresentaram no pilotis da Ales, durante evento promovido pela Comissão de Cultura para comemorar o Dia Nacional do Samba, celebrado oficialmente na data de 2 de dezembro.

Ícones da velha guarda e talentos das novas gerações do samba, como o mestre Edson Papo Furado e a passista Sophia Loren – ambos da agremiação Unidos da Piedade, de Vitória, marcaram presença.

Papo Furado, de 84 anos, disse que antigamente não gostavam que crianças ficassem tocando instrumentos das escolas, nos intervalos dos ensaios, porque achavam que estragavam. “Os adultos tocam surdo com toda força e não estraga. Então eu sempre deixei as crianças tocarem à vontade porque elas é que vão manter o samba e o carnaval vivos”, lembrou.

Sophia tem 12 anos e contou que o envolvimento com o samba e a escola da Piedade vem desde criancinha, pois toda a família é bamba. “Eu não sei explicar o que acontece quando estou sambando, representando a Piedade; é muita emoção, parece que eu e o samba nos tornamos uma coisa só”.

Escolas unidas

Um dos momentos mais marcantes do evento foi quando as escolas Pega no Samba, Boa Vista, Jucutuquara, Novo Império, Chegou o que Faltava, MUG e Piedade se uniram e formaram uma bateria só, juntando também passistas, mestres-salas e porta-bandeiras.

A animação, que já era grande, ganhou mais proporção, levando os convidados, servidores e parlamentares presentes a se envolverem ainda mais no clima.

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (Podemos), afirmou que o samba é do povo, e nada mais significante que a “Casa do povo”, abra suas portas para celebrar a data. Em fala aos presentes, ele defendeu mais investimentos nas escolas e blocos de carnaval capixabas.

Marcelo disse que, além da diversão, o samba e o carnaval estão se tornando, principalmente os desfiles de Vitória, uma indústria cultural capaz de proporcionar geração de emprego e renda.

Iriny Lopes (PT), ligada ao meio do samba, destacou que se trata da maior manifestação cultural brasileira, projetando o país mundo afora.

“Como presidente da Comissão de Cultura não podíamos deixar passar em branco essa data tão significativa para quem é apaixonado pelo samba. São as dores e as alegrias do brasileiro, especialmente dos negros, expressas em ritmo, batuque e alegria”, declarou.

Jucutuquara

O mestre da agremiação Unidos do Jucutuquara, Glaydson Santos, disse que o samba está na veia desde muito pequeno e agora tem o desafio de comandar pelo terceiro ano consecutivo a bateria da escola.

“Isso aqui (a escola e o samba) é a minha vida, coisa de família. Agradeço a Deus pela oportunidade que a comunidade (de Jucutuquara) me deu para comandar essa honrosa bateria”, afirmou.

O diretor de carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), João Filipe, agradeceu a Ales pela homenagem às agremiações.

“O reconhecimento deste Poder à importância do samba e do carnaval nos motiva a continuar na missão de projetar cada vez mais os desfiles no Sambão do Povo para todo o País”, afirmou.

Fonte: POLÍTICA ES