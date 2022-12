Assembleia aprova PL sobre transparência ambiental

Em sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira (20), os parlamentares aprovaram oito matérias e rejeitaram outras duas proposições. Destaque para o Projeto de Lei (PL) 443/2022, do Executivo, que trata da publicação de dados ambientais no Portal da Transparência do governo do Estado do Espírito Santo.

A proposta foi um acordo assumido junto ao Legislativo no início deste ano e aprovada com emenda proposta pelo deputado Sergio Majeski (PSDB). O parlamentar esclareceu que propôs a inclusão, na lista de dados a serem divulgados, de dispositivos que tratam de informações sobre áreas embargadas; arrecadação de multas; autorizações de desmatamento/de supressão de vegetação; degradação; desmatamento; e monitoramento de Termos de Ajuste de Conduta (TAC) e Termos de Compromisso (TC).

Polícia Civil

O Plenário também aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) 38/2022, que modifica três legislações com o intuito de aperfeiçoar o trabalho da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

As mudanças propostas pelo governo abordam o comando da Central de Teleflagrante (CTF), a gratificação paga aos delegados e a circunscrição de duas delegacias do interior. As Leis Complementares (LCs) 4/1990 e 756/2013 receberam acréscimos de itens para permitir que a Superintendência da Tecnologia da Informação e Comunicação (Sutic) passe a realizar a gestão e a supervisão da CTF.

ICMS

O Plenário aprovou, ainda, o PL 377/2022. Também apresentada pelo governo, a matéria visa dar mais segurança jurídica às empresas que pagam Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao permitir que erros sanáveis ocorridos durante a declaração do tributo, e que não causem prejuízo ao erário, sejam retificados com o aval do Fisco. Para isso, a proposta altera o artigo 154-B, inciso I, da Lei do ICMS (7.000/2001).

Os itens da pauta aprovados seguem para análise do Executivo, que pode sancionar ou vetar (parcial ou integralmente) as propostas.

Teletrabalho

Os deputados também aprovaram o Projeto de Resolução (PR) 25/2022 que regulamenta a modalidade de teletrabalho no Legislativo estadual. De autoria da Mesa Diretora, a matéria define os critérios e o plano de metas a serem cumpridos pelos servidores que tenham interesse em aderir à modalidade. O projeto segue para promulgação pela Mesa Diretora.

Quórum

As outras 20 propostas constantes na pauta seguem para análise na sessão desta quarta-feira (21), às 9 horas. Os projetos não puderam ser votados por não haver número suficiente de deputados em plenário para seguir com a votação.

Veja como ficou a ordem do dia



PR 25/2022 , da Mesa Diretora, que institui e regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Legislativo Estadual. APROVADO

, da Mesa Diretora, que institui e regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Legislativo Estadual. PR 14/2022 , da Mesa Diretora, que denomina “Alexandre Eneias Pimentel” a sala de libras localizada nas dependências do plenário Dirceu Cardoso no edifício-sede da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. APROVADO

, da Mesa Diretora, que denomina “Alexandre Eneias Pimentel” a sala de libras localizada nas dependências do plenário Dirceu Cardoso no edifício-sede da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. PR 26/2022 , da Mesa Diretora, que altera a redação da Resolução nº 6.934/2021, de 17 de março de 2021, que criou o Núcleo do Terceiro Setor “Otacílio Coser”. APROVADO

, da Mesa Diretora, que altera a redação da Resolução nº 6.934/2021, de 17 de março de 2021, que criou o Núcleo do Terceiro Setor “Otacílio Coser”. PL 377/2021 , oriundo da Mensagem Governamental nº 165/2021, que altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, dando maior segurança jurídica para os contribuintes, já que possibilita que a retificação de dados de documentos relativos a créditos tributários já inscritos em dívida ativa produza efeitos, desde que seja auditada pelo Fisco a legitimidade das alterações. APROVADO

, oriundo da Mensagem Governamental nº 165/2021, que altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, dando maior segurança jurídica para os contribuintes, já que possibilita que a retificação de dados de documentos relativos a créditos tributários já inscritos em dívida ativa produza efeitos, desde que seja auditada pelo Fisco a legitimidade das alterações. PL 147/2022 , do Deputado Dr. Rafael Favatto, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando de Gerson Camata, a Ciclovia da Vida, anexa à Terceira Ponte, que compõe o Sistema Rodovia do Sol, e que liga os municípios de Vitoria a Vila Velha, Vitória. APROVADO

, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando de Gerson Camata, a Ciclovia da Vida, anexa à Terceira Ponte, que compõe o Sistema Rodovia do Sol, e que liga os municípios de Vitoria a Vila Velha, Vitória. PLC 31/2022 , do Tribunal de Contas, que altera a Lei Complementar 959, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). APROVADO

, do Tribunal de Contas, que altera a Lei Complementar 959, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). PL 443/2022 , oriundo da Mensagem Governamental nº 1587/2022, que dispõe sobre a divulgação de dados ambientais no Portal da Transparência pelo Governo do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital no dia 06/06/2022. APROVADO COM EMENDA

, oriundo da Mensagem Governamental nº 1587/2022, que dispõe sobre a divulgação de dados ambientais no Portal da Transparência pelo Governo do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital no dia 06/06/2022. PLC 38/2022 , oriundo da Mensagem Governamental nº 1139/2022, que tem por objetivo a alteração da Lei Complementar nº 756, de 27 de dezembro de 2013; a Lei Complementar nº 04, de 15 de janeiro de 1990; e a Lei Complementar nº 892, de 06 de abril de 2018, para promover modificações nas legislações que fazem a divisão das delegacias por Regional e Circunscrição, as normas pertinentes à estrutura da Polícia Civil quanto à Central de Teleflagrante e a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT, paga mensalmente ao Delegado de Polícia, mesmo que este esteja respondendo cumulativamente por outra delegacia, independentemente de se tratar de mesma circunscrição. APROVADO

, oriundo da Mensagem Governamental nº 1139/2022, que tem por objetivo a alteração da Lei Complementar nº 756, de 27 de dezembro de 2013; a Lei Complementar nº 04, de 15 de janeiro de 1990; e a Lei Complementar nº 892, de 06 de abril de 2018, para promover modificações nas legislações que fazem a divisão das delegacias por Regional e Circunscrição, as normas pertinentes à estrutura da Polícia Civil quanto à Central de Teleflagrante e a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT, paga mensalmente ao Delegado de Polícia, mesmo que este esteja respondendo cumulativamente por outra delegacia, independentemente de se tratar de mesma circunscrição. PL 303/2022 , do Deputado Sergio Majeski, que modifica os §§ 1° e 2º, art. 30º, da Lei nº 5.580, de 12 de janeiro de 1998, ampliando o tempo concedido aos professores para planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. REJEITADO

, do Deputado Sergio Majeski, que modifica os §§ 1° e 2º, art. 30º, da Lei nº 5.580, de 12 de janeiro de 1998, ampliando o tempo concedido aos professores para planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. PL 369/2019, do Deputado Gandini, que autoriza a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN a conceder isenção ou redução das tarifas de água e de esgoto dos imóveis atingidos por enchentes e alagamentos nos municípios, e dá outras providências. REJEITADO

