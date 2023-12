Assembleia aprova pacote de projetos do Executivo

Os deputados aprovaram em sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira (05) 12 propostas de autoria do Executivo estadual e uma da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ales). Entre as iniciativas governamentais, a que gerou mais repercussão no Plenário da Casa foi o Projeto de Lei (PL) 936/2023, que institui o chamado Vale-Gás Capixaba.

Na relatoria da proposição Tyago Hoffmann (PSB) informou que a ideia do governo é estabelecer uma política pública para auxiliar famílias em situação de extrema pobreza, que foi acentuada após a pandemia do novo coronavírus. Ele explicou que o valor atualizado é de R$ 103 e que as famílias precisam estar inscritas no CadÚnico do governo federal.

Callegari (PL) pediu a palavra e avisou que iria votar contra o projeto. O parlamentar classificou o programa como “assistencialista” e apontou que esse tipo de medida acaba desestimulando as pessoas a buscarem emprego. “Hoje você vai num canteiro de obras e não encontra mão-de-obra para trabalhar. Estamos acostumando mal diversos segmentos da sociedade”, afirmou.

A partir de então vários deputados se posicionaram acerca do tema e sempre favoravelmente à proposta. Camila Valadão (Psol) lembrou que a proposição é voltada para famílias em situação de extrema pobreza, que essas famílias foram impactadas pela inflação dos últimos anos e que muitas passaram a fazer comida sem o uso de gás, colocando suas vidas em risco. “Quantas notícias vimos nos últimos anos de pessoas que sofreram queimaduras por cozinhar com fogão a lenha e querosene?”, indagou.

Gandini (Cidadania) contou que em Vitória, uma cidade considerada rica, mais de 13 mil pessoas recebem Bolsa-Família. “Você sobe os morros e tem gente que não tem banheiro. Se acontece em Vitória imagine em outras cidades”, salientou. Alexandre Xambinho (PSC) disse que na Serra são 43 mil famílias cadastradas no CadÚnico, abrangendo mais de 100 mil pessoas. Para ele, o programa traz dignidade para essas famílias.

Quem também se manifestou sobre o assunto foi Zé Preto (PL). Ele comentou que tinha notícias de pessoas fazendo comida em situações de risco em Guarapari. Ainda sugeriu ao governo fazer uma emenda para dar uma botija de gás para as famílias em virtude do valor do recipiente, que custa aproximadamente R$ 120.

O Engenheiro José Esmeraldo (PDT) adiantou que iria votar a favor do projeto, mas pediu para que integrantes do governo acompanhassem as famílias que iriam receber o benefício para dar condições de eles “caminharem com as próprias pernas”. Hoffmann respondeu que iria pedir ao governo que essas famílias tenham prioridade na inscrição do QualificarES, programa do Executivo voltado para qualificação de mão-de-obra.

Para Vandinho Leite (PSDB), os agentes públicos devem priorizar os que mais precisam, e a proposta faz justamente isso. O tucano salientou que apesar de se considerar liberal na economia, trata como algo fundamental a defesa das camadas mais pobres. “Eu me lembro do vale-gás no governo FHC (1995-2002). Não acredito que exista desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico, mas que tem acolher os mais pobres”, frisou.

ICMS

Duas proposições acatadas tratam do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O PL 972/2023 cria o Programa ICMS Solidário, que tem como finalidade devolver aos cidadãos de baixa renda parte do imposto pago na aquisição de bens e serviços; já o PL 992/2023 concede crédito presumido de 100% do imposto incidente na operação de saída de farinha de trigo, inclusive, de misturas pré-preparadas, realizada por estabelecimento industrial fabricante desses produtos.

Segurança pública

Três iniciativas acolhidas têm ligação com a segurança pública estadual. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 57/2023 institui e organiza a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), desvinculando-a da Polícia Civil (PCES). Já os PLCs 58 e 59/2023 criam a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) e instituem o cargo de Policial Penal e o plano de carreira deles.

Falando a respeito da criação da Polícia Penal, o Coronel Weliton (PTB) comentou que a questão da transferência dos policiais dentro da corporação precisa ser resolvida, porque no momento está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). “Estamos pedindo para que seja do chefe da Polícia Penal. Temos que dar autonomia para ele fazer isso dentro do âmbito da instituição”, mencionou.

Funcionalismo público

Outras cinco iniciativas tratam de reajustes para categorias do funcionalismo público estadual. Serão beneficiados os Agentes de Suporte Educacional (PL 959/2023); os Agentes Socioeducativos (PL 979/2023); servidores da Polícia Civil (PL 978/2023); delegados de Polícia (PL 981/2023) e militares da polícia e dos bombeiros (PL 980/2023).

Prodest

Também de autoria do Executivo, foi aprovado o PLC 61/2023, que reorganiza a estrutura organizacional básica do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), criando novos cargos comissionados e funções gratificadas.

Lucas Polese (PL) criticou a matéria, dizendo que iria aumentar em R$ 600 mil o gasto anual no cofre estadual. Já Camila Valadão (Psol) elogiou projeto, garantindo que iria fortalecer o órgão. “Queremos um serviço público de qualidade”, reforçou.

Todas essas propostas seguem agora para sanção ou veto do governador Renato Casagrande (PSB).

Casa dos Municípios

Por fim, foi aprovado o Projeto de Resolução (PR) 51/2023, da Mesa Diretora, que altera a Resolução 2.890/2010 para criar o cargo de Secretário da Casa dos Municípios, transforma função gratificada da Comissão de Licitação de FG3 para FG4 e extingue 09 gratificações nos quadros da Ales. Como é um PR, a iniciativa deve ser promulgada pela Mesa Diretora da Assembleia.

Matérias parlamentares

Já na sessão ordinária foram aprovadas duas matérias de autoria parlamentar. O PL 328/2018, de Hudson Leal (Republicanos), amplia a transparência das organizações sociais (OSs) que prestam serviço ao poder público, criando regras para publicação da prestação de contas das entidades. Agora o projeto segue para sanção ou veto do governador Casagrande.

De autoria do Capitão Assumção (PL), foi acolhido, com emendas, o PL 408/2019, que versa sobre a continuidade do fornecimento de energia elétrica para pessoas cujo tratamento necessita de uso continuado de aparelhos elétricos. Uma das emendas retira a necessidade da pessoa estar inscrita no CadÚnico e a outra amplia para 45 dias o prazo para entrada em vigor da possível legislação. Por causa das emendas, é preciso passar mais uma vez pela Comissão de Justiça para redação final.

Confira como ficou a Ordem do Dia da sessão ordinária:

1. Projeto de Lei (PL) 148/2023, de Iriny Lopes (PT), que cria Programa de Prevenção à Violência Contra a Mulher nos Transportes Remunerados Privados Individuais de Passageiros, no Espírito Santo. Prazo nas comissões reunidas;

2. Projeto de Lei (PL) 328/2018, de Hudson Leal (Republicanos), que obriga as Organizações Sociais (OSS) com Contrato de Gestão celebrados com o Executivo Estadual a divulgar, em seus sites ou no Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, informações relativas à remuneração dos contratados, receitas e despesas e suas prestações de contas encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado. Aprovado;

3. Projeto de Lei (PL) 408/2019, do Capitão Assumção (PL), que dispõe sobre o direito à continuidade no fornecimento de energia elétrica ao portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira o uso continuado de aparelhos e dá outras providências, no Estado. Aprovado, segue para redação final;

4. Projeto de Lei (PL) 867/2019, de Dary Pagung (PSB), que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de lentes de aumento (lupas) para facilitar a visualização de preços e rótulos dos produtos pelos mercados, supermercados e hipermercados. Arquivado.

Também foram aprovados diversos Projetos de Decreto Legislativo que concedem título de cidadania espírito-santense.

Confira como ficou a Ordem do Dia da sessão extraordinária:

1. Projeto de Resolução (PR) 51/2023, da Mesa Diretora, que altera a Resolução 2.890/2010, cria o cargo de Secretário da Casa dos Municípios, transforma função gratificada e extingue gratificações no âmbito da Assembleia Legislativa. Aprovado;

2. Projeto de Lei (PL) 936/2023, que institui no Poder Executivo estadual, o projeto Vale Gás Capixaba. Aprovado;

3. Projeto de Lei (PL) 972/2023, do Executivo, que Institui o Programa ICMS Solidário e introduz alteração no Anexo III da Lei 7.000/2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Aprovado;

4. Projeto de Lei (PL) 992/2023, do Executivo, que introduz alterações na Lei 7.000/2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que concede crédito presumido de 100% do imposto incidente na operação de saída de farinha de trigo, inclusive, de misturas pré-preparadas, realizada por estabelecimento industrial fabricante desses produtos. Aprovado;

5. Projeto de Lei Complementar (PLC) 61/2023, do Executivo, que reorganiza a estrutura organizacional básica do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do estado do Espírito Santo (Prodest). Aprovado;

6. Projeto de Lei (PL) 959/2023, do Executivo, que altera a tabela de Subsídio dos servidores ocupantes do cargo de Agente de Suporte Educacional. Aprovado;

7. Projeto de Lei (PL) 979/2023, do Executivo, que concede reajuste aos servidores ocupantes do cargo de Agente Socioeducativo. Aprovado;

8. Projeto de Lei (PL) 978/2023, do Executivo, que concede reajuste aos servidores ocupantes dos cargos da Polícia Civil. Aprovado;

9. Projeto de Lei (PL) 980/2023, do Executivo, que concede reajuste aos servidores ocupantes dos cargos da Polícia Militar (PMES) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMES). Aprovado;

10. Projeto de Lei (PL) 981/2023, do Executivo, que altera a tabela de Subsídio dos servidores ocupantes do cargo de Delegado de Polícia. Aprovado;

11. Projeto de Lei Complementar (PLC) 57/2023, que institui e organiza a Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES), órgão da Administração Direta integrante da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), prevista no Inciso V do artigo 126 da Constituição do Estado. Aprovado por 22 votos a favor e nenhum contra;

12. Projeto de Lei Complementar (PLC) 58/2023, que fica criada, no âmbito do Poder Executivo, como órgão de segurança pública, a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES). Aprovado por 22 votos a favor e nenhum contra;

13. Projeto de Lei Complementar (PLC) 59/2023, que cria o cargo de Policial Penal, o Plano de Carreira dos Policiais Penais. Aprovado por 21 votos a favor e nenhum contra;

14. Projeto de Lei Complementar (PLC) 62/2023, que reorganiza a estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado do Governo (SEG). Baixado de pauta.

Fonte: POLÍTICA ES