Assembleia aprova novas taxas para o Idaf

Os deputados estaduais aprovaram na última sessão ordinária do ano, nesta quinta-feira (22), o Projeto de Lei (PL) 523/2022. A iniciativa do Executivo atualiza a tabela de taxas referente aos serviços prestados pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). A matéria foi analisada pelas comissões de Justiça e Finanças, antes de ser votada pelo Plenário.

Na mensagem que acompanha a matéria, Casagrande explica que a maioria das alterações na tabela IV do Idaf – da Lei 7.001/2001 (que define taxas devidas ao Estado em razão do exercício regular do poder de polícia) – não aumenta valores de obrigações já existentes.

Ele cita, por exemplo, taxas de licenciamento ambiental que já eram cobradas na estrutura do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), mas que agora devem ser pagas ao Idaf, já que esse tipo de atividade passou a ser de competência do Instituto.

O governador aponta também a necessidade de inserir nova taxa na tabela do Idaf devido à necessidade de cobrança pela realização de exames laboratoriais antes não prestados pelo Instituto. E, ainda, receita que precisa ser obtida mediante nova obrigação por causa do surgimento de legislação que trata de vistorias em agroindústrias de pequeno porte.

Renato Casagrande acrescenta vistorias em granjas avícolas e legitimação de imóveis rurais entre outros serviços agora prestados pelo Idaf, mas ainda sem definição de taxas, daí o envio da matéria com o objetivo de criá-las.

Quanto a algumas alterações que extinguem taxas na tabela do órgão, também propostas na matéria, o chefe do Executivo esclarece que se referem apenas a atividades não mais realizadas, como a plotagem de documentos.

O governador finaliza a mensagem dizendo que as propostas do PL refletem o atendimento a demandas do Idaf antes não prestadas pelo Instituto, o que vai aprimorar os serviços executados.



Fonte: Assembléia Legislativa do ES