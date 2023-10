Assembleia abre às 8 horas na segunda-feira (23)

Na segunda-feira (23), o expediente na Assembleia Legislativa terá início às 8 horas, e não às 7, como é de hábito. A mudança deve-se à interrupção no fornecimento de energia elétrica para realização de testes no sistema de prevenção de incêndios no edifício-sede do Poder Legislativo. A informação consta no Ato da Mesa Diretora 2308/2023, publicado em edição extra do Diário do Poder Legislativo desta sexta-feira (20).

Segundo o ato, no período de realização dos testes, “os computadores e elevadores não poderão ser utilizados e todos os aparelhos eletroeletrônicos deverão permanecer desligados”. O ato exclui da medida os setores que desempenham “funções em regime de escala, os que não admitem paralisação e os envolvidos na realização dos testes”.

Fonte: POLÍTICA ES